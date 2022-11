Prat de la Creu tindrà un únic carril de circulació fins el dia 28 per les obres de la xarxa de calor

Les obres de desplegament de la xarxa de calor que està duent a terme FEDA Ecoterm al centre d’Andorra la Vella obliguen, en el punt en què es troben ara mateix, a tallar durant 20 dies un sentit de circulació a una part del carrer Prat de la Creu. Des de demà, dimarts, i fins el proper 28 de novembre es tallarà el carril en sentit Sant Julià de Lòria en el tram comprès entre la cruïlla amb Bonaventura Armengol i la rotonda de Govern. El tall afectarà a la calçada, però no a la voravia.

També, entre el 8 i el 28 de novembre quedarà tallat l’accés nord al viaducte del carrer Doctor Vilanova (l’accés de la plaça Rebés) i fins a la rotonda de Govern, perquè es treballarà en l’embrancament de l’edifici del Centre de Congressos.

Aquesta mesura, tal com han explicat aquest matí de dilluns la cònsol major, Conxita Marsol, el director general de FEDA, Albert Moles, i el gerent de FEDA Ecoterm, Jordi Travé, es pren per a dur terme l’embrancament d’unes obres que són molt necessàries per a la parròquia, i més en un moment en què s’ha evidenciat més que mai la necessitat de potenciar vies energètiques alternatives.

“Projectes com aquest són claus tenint en compte l’actual context de crisi energètica i la necessitat de reduir les emissions de CO2. La tecnologia de la xarxa és eficient i valoritza els residus de CTRASA, alhora que esdevé un gra de sorra més per a no incrementar la quantitat d’electricitat importada a preus de mercat molt elevats”.

La cònsol major també ha demanat un esforç i molta paciència a tothom, tant als veïns i empresaris de la zona com als conductors i, en aquest sentit, ha assenyalat la importància de l’obra, que serà molt beneficiosa per a la parròquia i per al país.

És per això que mentre duri aquesta afectació es recomana als conductors que prioritzin l’avinguda Meritxell.

Línies regulars de transport públic

Les línies de transport públic que queden alterades momentàniament (entre el 8 i el 28 de novembre) són les línies nacionals L2 (Encamp), L4 (Pas de la Casa), L5 (Arinsal) i L6 (Ordino). Tal com ha explicat Josep Pujol, director d’Empresa, Comerç, Desenvolupament Industrial i Transport del Govern, les parades en direcció nord del carrer Prat de la Creu s’anul·len (la de l’Ambaixada espanyola a Andorra i la de la seu de la Cambra de Comerç) i s’habilita un circuit alteratiu d’aquestes línies, que passaran per l’avinguda Meritxell, Príncep Benlloch, l’Stela i la Baixada de Molí fins a l’Estació nacional d’autobusos.

D’altra banda, ja s’ha informat els usuaris de les línies de bus escolar que queden afectades. Les parades de la línia de bus comunal no es veuen alterades (només es traslladarà la parada de Prat de la Creu, 68 – enfront de l’edifici comunal de noves dependències- a la Baixada del Molí, a l’altura de la Quirola). De totes maneres, entre el 8 i 28 de novembre es reforçarà el circuit amb un autobús més per a evitar esperes dels usuaris.

A més, el Comú també ha informat les comunitats de propietaris sobre les afectacions als accessos als aparcaments privats, ja que la sortida i l’entrada es farà fent gir a l’esquerra, en direcció nord. La mateixa operació es farà a l’aparcament comunal Centre Ciutat.

Les properes setmanes, a més, es reforçarà la presència d’agents de circulació en diferents punts de la parròquia per a mirar d’agilitzar al màxim la circulació.

El projecte de la xarxa de calor

Les obres del carrer Prat de la Creu van començar el passat juliol i afecten un tram de 550 metres. S’hi està instal·lant la xarxa de calefacció urbana que la filial de FEDA està desplegant al centre d’Andorra la Vella i també s’arranja el sistema d’enllumenat públic, la recollida d’aigües pluvials i el paviment del tram de Prat de la Creu que s’estén entre els carrers del Consell General i de la Roda (a pocs metres de la intersecció entre Prat de la Creu i Bonaventura Armengol).

Els treballs estan sufragats majoritàriament per FEDA Ecoterm perquè es fan coincidint amb el desplegament de la xarxa de calor a la qual es poden embrancar els edificis de la zona. El cost total dels treballs és de prop de 3 milions d’euros, dels quals la filial de FEDA n’assumeix 1,71 i el Comú 1,16. A més, Andorra Telecom es fa càrrec d’un import de 35.923 euros corresponent a la millora de la xarxa de serveis.

Actualment hi ha 36 edificis connectats a la xarxa de calor d’Andorra la Vella. Amb les noves zones d’aquesta fase, la del camí Ral i la del carrer Prat de la Creu, es donarà servei a una cinquantena d’edificis amb un consum equivalent al de 785 llars tipus. Les infraestructures de FEDA Ecoterm a la parròquia permetran, en finalitzar aquestes obres, deixar d’emetre 5.000 tones de CO2 a l’atmosfera.

La calefacció urbana centralitzada és més eficient i sostenible perquè es pot adaptar a diferents fonts d’energia i l’evolució tecnològica, a banda de minimitzar l’electrificació de les calefaccions. A més, no genera noves emissions. La iniciativa està tenint una resposta molt positiva entre els clients. El tram actual s’acabarà de construir abans de Nadal i l’objectiu és desplegar el 2023 el tram entre l’ambaixada espanyola i el riu.