Practicar ioga a l’entorn de l’estany de les Abelletes

A la parròquia d’Encamp, les activitats esportives a l’aire lliure, dirigides i gratuïtes s’han ampliat aquest estiu per tal d’incorporar en la programació una nova experiència com és el Ioga a l’entorn de l’estany de Les Abelletes. Els dies 20 i 27 de juliol, i el 3, 10, 17, 24 i 31 d’agost, a les 16 hores i de la mà de Sílvia di Ledge, de Forza Fitness Andorra, tindrà lloc una sessió gratuïta d’una hora en un entorn natural espectacular com és l’estany.

L’activitat és gratuïta però cal reservar plaça a través del web comunal.

La sortida inclou el tiquet per a pujar fins a Abelletes amb els dos ginys de forma gratuïta (telecabina i telecadira). La pujada serà a les 15.15h (la última possible) per als participants a l’activitat i la baixada serà a peu.