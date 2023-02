Potser ja s’ha fet tard per a revertir el canvi climàtic

Desgel d’un glaciar a Xile (Licet Studios)

Des de fa una pila d’anys que els experts en la matèria adverteixen que els efectes del canvi climàtic avancen a passes de gegant i que cal actuar d’immediat. Que siguin els experts que encenguin el llum d’alerta ja està bé, però, és que ja s’ha arribat a un punt en el qual no cal ser ni científic, ni investigador per a constatar l’escalfament del planeta.

Nosaltres mateixos ja estem sent testimonis dels efectes catastròfics que ha provocat l’acció desbocada de l’ésser humà. Vaja, som testimonis i, a la vegada, responsables d’haver abusat de la natura. Es constata el retrocés i, per tant, la manca cada cop més de recursos hídrics; el desglaç que contribueix a l’augment del nivell del mar amb el que això comporta; la desaparició d’un gran nombre d’espècies de la flora i la fauna i, així, una llarga llista calamitosa de desastres.

La pregunta que ens hem de fer és si realment som a temps de revertir la situació o, per contra el mal ja està fet i no hi ha volta enrere. Es veu poca voluntat per part d’alguns països i grans companyies per a canviar el xip. Fins i tot, a simples ciutadans encara no els surt de dins reciclar els seus propis residus. Pinten bastos. El vídeo d’aquesta setmana ens mostra com un glaciar, a Xile, va empetitint cada dia.





Vídeo de Licet Studios, al You Tube