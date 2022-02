En algun lloc d aquesta imatge hi ha un gat amagat. I sí, és un gat sencer i no només una cara. Enfoca bé i mira amb detall aquesta il·lusió òptica que quan trobis el gat et riuràs de com està de camuflat.

De vegades les coses òbvies ens costen de trobar, però un cop l’hagis vist, sempre més el trobaràs.

On dius que està? dreta, esquerra? a dalt a baix? al centre?