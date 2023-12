Potos, el clàssic d’interior

Un exemplar de potos (iStock)

Si parlem de plantes que no poden faltar a casa a la tardor, el potos encapçala la llista de les plantes predilectes de moltes persones per a donar un toc de naturalesa als diferents ambients de la llar. De fet, juntament amb les plantes aromàtiques i la Monstera, totes elles de fàcil manteniment, són les més demandades durant la tardor.

També conegut com a potho o potus, sens dubte es tracta de la planta d’interior per antonomàsia. A penes requereix cures i és molt fàcil de conrear. A més, arriba un moment que creix cap avall, per la qual cosa queda especialment bé penjada d’una paret.

Per si no n’hi hagués prou, una vegada que les llavors germinen i aconsegueixen una grandària considerable, és possible tallar esqueixos i trasplantar-los en altres tests. Per a això, l’única cosa que fa falta és col·locar les tiges dins d’un got d’aigua durant un mes, aproximadament. No trigaràs a comprovar com brosten noves arrels.

Els colors d’aquesta planta són molt atractius i van d’acord amb els que tots associem a la tardor. Parlem, en concret, del verd i del groc, que creguin un contrast perfecte i molt fàcil d’integrar en qualsevol decoració. Per part seva, és important col·locar els potos en tests de ceràmica, ja que els de plàstic no afavoreixen ni el seu desenvolupament ni el seu creixement.

No ho dubtis, i posa color a la teva llar aquesta tardor!





Per Decoracionyjardines.com