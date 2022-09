Posposat el projecte de millora del carrer Bellavista de la Seu d’Urgell

El projecte que preveia l’arranjament de l’accés al barri del Poble Sec i el poble de Calbinyà a través del carrer Bellavista de la Seu d’Urgell ha quedat posposat. Així ho ha decidit per unanimitat el ple municipal, que ha aprovat l’anul·lació del conveni urbanístic que havia de fer possible l’ampliació del vial i la millora de la seguretat a la cruïlla amb l’avinguda de Guillem Graell. La decisió s’ha pres per la manca d’acord amb els propietaris dels terrenys que es requerien per a fer les obres.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana (ERC), ha lamentat que no s’hagi pogut finalment consensuar el document -aprovat el passat mes de desembre- “tot i que les condicions pactades eren molt avantatjoses per a ambdues parts”. Viaplana ha puntualitzat que les modificacions que els afectats havien demanat per a procedir a la signatura del conveni, com ara un augment de l’edificabilitat a la zona, no eren viables. Tanmateix, el batlle urgellenc ha expressat la voluntat de reformar el carrer, malgrat que sense posar-hi data. “Farem els treballs encara que no es compti amb l’acord amb la propietat”, ha asseverat.

En el mateix sentit s’ha expressat el vicealcalde Jordi Fàbrega (Junts), que ha recordat que ja es disposava enguany de la disponibilitat pressupostària per a fer l’arranjament. “S’ha fet molta feina per a aconseguir el consentiment dels veïns i l’aprovació del document, però les condicions finals no es podien acceptar”, ha especificat. Fàbrega ha remarcat que es tracta d’una intervenció molt necessària per a dignificar l’entrada al Poble Sec i millorar l’accés al nucli de Calbinyà, a les Valls de Valira, i ha manifestat que es continuarà treballant per a fer-la possible.

Per la seva banda, el regidor de Compromís, Joan Barrera, també ha subratllat la rellevància del carrer Bellavista per a endreçar el vial que porta al Poble Sec i la vorera nord de l’avinguda de Guillem Graell, “que no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda”. Finalment, la regidora de la CUP Xènia Antona ha instat a prioritzar la millora per a evitar la perillositat de la cruïlla.