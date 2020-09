Posposada la celebració del Concours Européen d’Education Routière FIA Région I

La Région I de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), ha decidit posposar la celebració de l’edició d’enguany al Concours Européen d’Education Routière FIA Région I. Les mesures per contenir la propagació de la COVID-19 estan impactant en

moltes activitats i l’organització d’aquest esdeveniment n’és aliena. En aquest sentit, la situació actual del continent europeu segueix sent molt incerta i és difícil preveure quan les coses tornaran a la normalitat.

L’Escola Andorrana de primera ensenyança d’Encamp havia resultat seleccionada mitjançant un sorteig celebrat el passat mes de febrer a la seu de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) per a representar a Andorra en aquest concurs. Des del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra i, des de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), han coincidit a assenyalar que si l’escola seleccionada per a participar durant l’any 2020, segueix estant interessada en assistir-hi durant el 2021, serà el centre educatiu

que representi al Principat. En cas que per algun motiu el centre educatiu no vulgui o hi pugui anar, es procedirà a una nova convocatòria i per tant, un nou sorteig.

Per la seva banda, la Direcció General de la FIA Région I ha confirmat que segueix treballant per trobar alternatives que ajudin als clubs a compartir experiències i oportunitats per a promoure l’educació dels infants en l’àmbit de la seguretat viària.

Sobre el Concours Européen d’Education Routière

El Concours Européen d’Education Routière FIA Région I, és un esdeveniment que acull delegacions de més de 20 països d’Europa, i que té per objectiu intensificar l’educació sobre la mobilitat i contribuir a la prevenció d’accidents de trànsit. Aquest any, la ciutat amfitriona era Zadar (Croàcia) i la data de celebració estava prevista del 24 al 27 de setembre.

El concurs dura un dia complet, durant el qual els nens han de fer diferents exercicis i tasques organitzats en un total de 8 estacions. A cada estació els participants s’enfronten a exercicis tals com l’ús correcte del casc, les condicions reals en una situació de trànsit (realitat virtual) o com indicar un gir o esquivar obstacles, entre d’altres. La jornada preveu un descans per celebrar un dinar de germanor entre tots els participants. El resultat d’un equip es calcula sumant el nombre total de punts obtinguts per cada nen. Els concursants no es classifiquen individualment, sinó que és el millor equip el que obté el premi.

La participació del Principat en el Concours Européen d’Education Routière FIA Région I s’emmarca en el Programa d’Educació Viària (PEV), del qual l’ACA és una de les entitats col·laboradores juntament amb el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, els comuns i FEDA.