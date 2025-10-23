Posicionament del COVA en relació a les mesures empreses pel Govern sobre la Dermatosi Nodular Contagiosa

Des del Govern s’ha informat al Col·legi Oficial de Veterinaris d’Andorra (COVA) de les mesures que recentment s’han emprès des del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia en relació a la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC). Atenent el fet que la DNC és una malaltia infectocontagiosa, causada per un virus que afecta els animals del gènere bovis (bovins domèstics i altres espècies animals d’aquest gènere com per exemple els cérvols) que es pot transmetre per diferents vies (insectes, contacte directe entre animals infectats i animals sans i mitjans mecànics que puguin haver entrat en contacte amb animals o materials que hagin estat contaminats pel virus).
Donada aquesta diversitat de vies de transmissió del virus i per consegüent, la facilitat de que el virus es pugui propagar ràpidament, la malaltia està inclosa a la denominada llista “A” de malalties infectocontagioses de l’OMSA (Organització Mundial de la Salut Animal) i de la UE, fet que obliga a emprendre mesures de lluita exigents en cas de que es produeixi un brot, amb l’objectiu final d’erradicar la malaltia el més aviat possible. Aquestes mesures de lluita, en cas de detecció d’un brot, comporten la realització d’un buit sanitari, és a dir, el sacrifici de tots els animals de l’explotació on s’hagi detectat el focus, així com l’aplicació de restriccions de moviments d’animals de l’espècie bovina i vacunació contra la DNC a un radi de 20 Km del focus primari i l’aplicació d’un segon radi de 50 km al voltant del focus primari, en el que s’han de prohibir els moviments d’animals de l’espècie bovina,
Així doncs, amb aquest context i la informació que s’ha facilitat des del Ministeri al COVA en el que ens informen que a Andorra no s’ha detectat ni declarat cap cas, ni tampoc hi ha sospites, fins al moment, d’animals que presentin signes clínics que facin sospitar que hagin estat afectats per la malaltia.
I donada la proximitat geogràfica dels darrers focus que s’han declarat a Catalunya i al Departament francès dels Pirineus Orientals, zones molt properes a Andorra, i la situació sanitària actual que hi ha a Andorra en relació a la DNC:
Des del COVA considerem que les mesures de vigilància, prevenció i lluita contra la DNC adoptades pel Govern d’Andorra (Decret 372/2025 del 15-10-2025) són mesures del tot proporcionades i adequades a efectes de que es pugui minimitzar tant com sigui possible, el risc de que el virus acabi arribant al nostre territori.
Recordem que aquestes mesures inclouen:
a. Mesures aplicables als moviments internacionals d’animals vius:
Acreditació, per mitjà d’un certificat veterinari oficial, en el que es constata que els animals han realitzat una prova analítica de detecció del virus de la DNC, el resultat del qual demostri que els animals no han estat infectats ni són portadors del virus, i que per tant que no han estat en contacte amb el virus com a màxim 10 dies abans d’entrar en territori andorrà. Aquest certificat també ha de constatar que els animals es troben en correcte estat sanitari, que no presenten símptomes de malaltia i que han estat sotmesos a tractaments de desinsectació.
b. Mesures aplicables als mitjans de transport d’animals vius:
Tots els vehicles i ginys destinats al transport d’animals vius de renda (bovins, ovins, cabrum i equins) vagin o no carregats amb bestiar, en el moment d’entrar en territori nacional hauran d’acreditar amb la documentació corresponents que han dut a terme operacions de neteja, desinfecció i desinsectació; i que no han fet cap altra operació de càrrega i descàrrega de bestiar des del seu punt d’origen fins al territori andorrà.
Altrament des del Ministeri també s’ha comunicat que en breu es disposarà d’un estoc, suficient per a cobrir tota la cabana bovina, de vacunes contra la DNC.
Atenent la nostra petita dimensió geogràfica, el nostre sistema de producció ramadera (un sistema de producció en extensiu en el que s’incentiva la pràctica del pastoralisme) i la nostra reduïda cabana ramadera bovina, que avui no deixa de ser molt probablement el nostre patrimoni agrícola més preuat; i atenent el rol que juga el bestiar boví, no només en el manteniment del paisatge i la conservació de la biodiversitat vegetal, sinó també en el patrimoni genètic (Bruna dels Pirineus) i a la producció de productes alimentaris de proximitat de qualitat, des del COVA s’ha recomanat al Ministeri, que tant bon punt es disposi de les vacunes, atenent els devastadors efectes que podria tenir l’aparició de la malaltia per al sector ramader boví, es procedeixi a fer una vacunació d’urgència de tots els animals de l’espècie bovina en el millor termini possible. Aquesta mesura permetrà evitar d’haver de procedir en cas de que es produís un focus, la realització de buits sanitaris, una mesura que podria arribar a crear a nivell nacional una situació sense precedents i posar en risc la viabilitat del nostre sector ramader a curt termini.
Des del COVA es vol també recordar que la DNC és una malaltia animal que no es tramet als humans sigui pel contacte amb animals o materials infectats o fins i tot pel consum dels productes que se’n puguin obtenir (carns, llet i productes làctics, etc.) i que la seva importància rau en el fet que la seva aparició causa un enorme perjudici econòmic degut a la pèrdua de productivitat dels animals infectats.