Posada a punt masculina per a després del confinament

Una de les mesures més desitjades de la desescalada era passar per la perruqueria per a tornar a veure’ns bé aquesta primavera. És el moment per a una posada a punt completa i a més d’un nou tall de cabell, hi ha altres cures d’estètica, o arranjaments estètics que estan triomfant després del confinament. Aquests són els tractaments de bellesa més reservats pels homes aquesta primavera 2020:

Tall de pèl. El cabell creix ràpid i després d’uns mesos sense passar per la perruqueria, toca un bon tall de cabell.

Depilacions corporals. Cada vegada són més els homes que es depilen i molts ho fan en els centres d’estètica.

Retoc de barba. La barba dóna molta personalitat al rostre i si està ben cuidada, encara més. Un professional pot fer que la teva barba es vegi molt millor que si la retalles a casa.

Retoc de cabells blancs. Molts homes opten per tints naturals que dissimulin els cabells blancs i després de setmanes confinats, les arrels es veuen massa. És hora de passar per la perruqueria i tenyir-les de nou.

Allisat de queratina. Cada vegada més homes opten pels cabells llargs, i un allisat de queratina és un tractament que millora molt l’aspecte del cabell, reduint l’encrespament i fent que el cabell brilli més.

