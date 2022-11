Posa fre a la caiguda de cabell reaccional. T’expliquem què és i com tractar-ho

Durant la tardor, el cabell habitualment cau més. Es diu caiguda estacional, però no és l’única. Existeixen altres tipus de caiguda del cabell, com el reaccional que, com el seu nom indica, és deguda a un factor desencadenant. En aquesta entrada trobaràs informació que et podrà ajudar en la caiguda del cabell reaccional.

Motius que produeixen la caiguda del cabell reaccional

La caiguda del cabell reaccional pot ser provocada per un o diversos esdeveniments particulars: després de l’embaràs o la lactància, un període d’estrès o d’esgotament, un xoc emocional, una dieta d’aprimament, un tractament mèdic o un efecte secundari després d’haver patit Covid-19.

Existeixen diferents factors, relacionats amb l’estressant ritme de vida que portem, que pot fer que es produeixi aquesta caiguda reaccional del cabell. Destaquen l’estrès en el treball (que afecta el 24% dels empleats); les dietes dràstiques d’aprimament, que provoquen mancances en l’organisme i, finalment i encara que et sembli mentida, els viatges, que cada vegada són més freqüents i llunyans, i creen transicions climàtiques, a vegades brutals, que poden provocar una caiguda del cabell.

La caiguda reaccional es manifesta per la pèrdua sobtada i massiva d’un important nombre de cabells (més de 100 al dia) durant els 2 – 4 mesos següents a l’esdeveniment que l’ha provocat.

Té importants conseqüències psicològiques. En primer lloc, qui nota que li està caient molt i sobtadament el cabell sent por, perquè el seu aspecte físic pot veure’s alterat.

Posem remei a la caiguda del cabell!

De la mateixa forma que has sentit a dir que l’estrès cel·lular produeix l’envelliment prematur de la teva pell, també té – naturalment – un gran impacte sobre el cuir cabellut.

Segons els experts, en la caiguda reaccional, l’estrès puntual (estrès emocional, fatiga, post-embaràs, tractaments mèdics, etc.) activa les neurones pròximes als fol·licles pilosos, provocant una inflamació aguda, responsable de la caiguda massiva del cabell.

Per a combatre-ho et recomanem que, si tries un producte d’una marca, el complementis amb la resta de productes de la mateixa marca, perquè d’aquesta forma reforces i complementes la seva acció.

Per bellezactiva.com