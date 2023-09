Portes obertes als centres esportius d’Encamp i el Pas

El cycling és una de les activitats proposades a Encamp i al Pas (Comú d’Encamp)

Els centres esportius d’Encamp i del Pas de la Casa ofereixen jornades de portes obertes des d’avui dilluns dia 25 i fins al 29 de setembre per a assistir a les activitats dirigides incloses en els programes de cada espai. La iniciativa permetrà als ciutadans provar les diferents modalitats disponibles i incentivar així la pràctica esportiva.

El programa d’activitats dirigides contempla un total de 12 modalitats esportives, repartides entre els dos centres esportius, entre elles: cross training, pilates, suspensió, sumba, tonificació, combat, GAC, mobilitat, cycling, aiguagim, core i cycling virtual. L’abonament dona dret a l’accés de qualsevol modalitat tant a Encamp com al Pas de la Casa.

La durada de les classes és de 45 minuts i es fan cada dia menys els festius i caps de setmana. A les activitats hi poden assistir els majors de 16 anys que no presentin cap mena de contraindicació mèdica i els menors d’edat han d’anar sempre acompanyats d’un adult.

Per a assistir a les portes obertes s’ha de fer reserva prèvia trucant al telèfon 732 700 i cada usuari podrà reservar només una plaça.





Nova programació d’activitats dirigides

Pel que fa a les activitats del Complex Esportiu d’Encamp, hi ha: aiguagim (a les 8:15 els dilluns i dimecres i a les 20:15 els dimecres i divendres), pilates (a les 9:15 els dilluns, a les 13:15 els dijous i a les 20:15 els divendres), cycling (a les 13:15 els dilluns, a les 19:15 els dijous i a les 20:15 els dimecres), tonificació (a les 9:15 els divendres i a les 19:15 els dilluns), sumba (a les 9:15 els dimarts, a les 13:15 els divendres i a les 20:15 els dilluns), cross training (a les 8:15 els dimarts i divendres, a les 9:15 els dijous, a les 13:15 els dimarts i a les 19:15 els dimecres), suspensió (a les 8:15 els dijous, a les 9:15 els dimecres, a les 19:15 els dimarts i a les 20:15 els dijous), combat (a les 13:15 els dimecres i a les 19:15 els divendres) i GAC (a les 20:15 els dijous).

A banda d’aquestes classes, també hi ha cycling virtual de dilluns a divendres a les 8:15 i a les 9:15, de dimarts a divendres a les 13:15, els dilluns, dimecres, dijous i divendres a les 19:15 i els dilluns, dimarts, dijous i divendres a les 20:15.

D’altra banda, el programa d’activitats dirigides del Centre Esportiu del Pas de la Casa inclou: cross training (a les 19:15 els dilluns i dimecres), pilates (a les 19:15 els dimarts i a les 20:15 els divendres), mobilitat (a les 20:15 els dilluns), cycling (a les 20:15 els dimarts), aiguagim (a les 20:15 els dimecres) i core (a les 20:15 els dijous).

Els dos programes complets de les activitats dirigides es poden consultar aquí.





Preu de les activitats dirigides durant la temporada

Un cop finalitzi la jornada de portes obertes, a partir de l’octubre, el cost de les activitats dirigides durant tota la temporada tant a Encamp com al Pas de la Casa serà de 4,30 euros cada classe per als socis dels centres esportius i de 5,40 euros per als no socis.

Pel que fa als abonaments, el mensual serà de 31,80 euros per als socis, 36,70 per als no socis i 20,80 per als majors de 65 anys i que disposin de la tarja magna. L’abonament trimestral serà de 82,90 euros per als socis, 95,50 euros per als no socis i 55 euros per als majors de 65 anys i que tinguin la tarja magna.