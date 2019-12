Les estacions d’esquí de Port Ainé i Espot repartiran 20.000 cendrers ecològics entre els esquiadors. Es tracta d’una funda que es posa sobre el paquet de tabac i serveix de cendrer. Aquesta iniciativa s’ha realitzat en col·laboració entre Ski Pallars i el Parc Natural de l’Alt Pirineu.

Els tècnics d’ambdues estacions havien detectat que en fondre’s la neu, sota la línia de telecadires quedaven al descobert moltes puntes de cigarreta. Segons Marc Garriga, director del Parc Natural de l’Alt Pirineu, “les burilles són molt tòxiques i, a més de contaminar, afecten negativament la fauna de la zona com el gall fer”.

Gemma Tost, responsable comercial d’Ski Pallars, ha dit que amb aquesta iniciativa volen fer que els esquiadors siguin més respectuosos amb l’entorn. Aquesta iniciativa, que s’ha inspirat en accions que ja es fan en estacions de França, molt aviat s’estendrà a la resta de complexos gestionats per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que són La Molina, Vall de Núria i Vallter 2000. Es tracta d’una mesura d’educació ambiental inclosa dins el conveni de col·laboració de les estacions de muntanya i FGC.

Al cendrer ecològic s’hi pot llegir el lema “Fumar mata, contaminar també!” i s’hi explica que una burilla pot trigar 2 anys a desaparèixer i contaminar fins a 500 litres d’aigua. Garriga ha explicat que pot anar a parar a l’estómac dels ocells com el gall fer i ser mortal. Per aquest motiu s’ha estampat al cendrer una imatge d’un gall fer alertant que “la neu es fon, les deixalles, no!”.

A la zona del massís de l’Orri, a Port Ainé, hi ha uns 30 exemplars de gall fer. Es tracta d’una espècie amenaçada a escala catalana i estatal i per això a l’entrada dels camins pròxims a zones de gall fer també s’han col·locat barreres per dificultar el pas dels excursionistes i rètols indicadors de prohibit el pas.