Política Lingüística amplia l’oferta de cursos virtuals per aprendre català

Els Centres de Català d’Andorra inicien el curs 2021-2022 ampliant la formació virtual gratuïta. Arran de la demanda dels usuaris, l’Àrea de Llengua Catalana del Ministeri de Cultura i Esports ofereix els cursos virtuals de nivells A1, A2, B1 i un grup de conversa en línia. Amb aquesta iniciativa es vol cobrir la necessitat de les persones que no poden assistir presencialment als Centres de Català o que prefereixen aprendre el català des de casa.

En els cursos de nivell A1, A2 i B1, els alumnes hi trobaran una part teòrica, tant escrita com amb vídeos explicatius, una part pràctica autocorrectiva i una aula virtual on podran compartir el seu aprenentatge amb altres usuaris. Aquests cursos estaran tutoritzats per les professores dels centres i totes les setmanes es faran videoconferències per resoldre dubtes, fer aclariments, etc.

El grup de conversa virtual es farà en sessions d’una hora setmanal. Aquest curs està pensat per a persones que ja hagin cursat el nivell A2 de català i tindrà un màxim de 6 alumnes. El curs de conversa es farà els divendres al matí a través de la plataforma Zoom.

Els cursos començaran la darrera setmana de setembre i les persones interessades han d’enviar un correu aprencatala@govern.ad.