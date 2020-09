Política Lingüística amplia l’oferta amb nous cursos virtuals

Els Centres de Català d’Andorra inicien el curs 2020-2021 amb una nova proposta formativa gratuïta. Amb l’objectiu d’adaptar-se a les circumstàncies actuals i arran de la demanda dels usuaris, l’Àrea de Llengua Catalana ofereix un nou curs de nivell inicial en línia i un grup de conversa virtual. Amb aquesta iniciativa es vol cobrir la necessitat de les persones que no poden assistir presencialment als Centres de Català o que prefereixen aprendre el català des de casa.

En el curs de nivell A1, els alumnes hi trobaran una part teòrica, tant escrita com amb vídeos explicatius, una part pràctica autocorrectiva i una aula virtual on podran compartir el seu aprenentatge amb altres usuaris. Aquest curs estarà tutoritzat per les professores dels centres i totes les setmanes es faran videoconferències per resoldre dubtes, fer aclariments, etc. La formació virtual s’ha iniciat amb el nivell A1 perquè és el que te més demanda i la idea és en un futur ampliar-la a altres nivells de català.

Les persones interessades en l’oferta formativa virtual podran escollir entre un dels tres cursos d’A1 que s’oferiran des d’aquest mes fins al mes de juliol del 2021:

A1 – 1: inici el 28 de setembre del 2020; acabament el 17 desembre del 2020

A1 – 2: inici l’11 de gener del 2021; acabament el 6 d’abril del 2021

A1 – 3: inici el 12 d’abril del 2021; acabament l’1 de juliol del 2021

L’oferta complementària del grup de conversa virtual es farà en sessions d’una hora setmanal. Aquest curs està pensat per persones que ja hagin cursat el nivell A2 de català i tindrà un màxim de 6 alumnes. El curs de conversa es farà a través de la plataforma Zoom.