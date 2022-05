Poligàmia, poliamor, monogàmia i banyes

La poligàmia significa tenir varies parelles sentimentals a la vegada, per la seva banda, el poliamor significa compartir la seva parella sentimental amb més gent, és un nucli tancat d’entre varies persones. Ara, la monogàmia és mantenir una relació sentimental amb només una parella a la vegada i aquí és on la gent ho interpreta malament i se’n va al llit amb altres persones. No tenen clara la diferència entre els conceptes però, traient la ironia, les banyes són una falta de respecte cap a la parella. És una forma de trencar el pacte entre tots dos, la part infidel no ha sigut capaç de complir les regles del joc.

Encara que hi hagin molts motius per fer-ho, la conducta és interpretada per l’altra part com una traïció perquè en comptes de separar-se ha preferit danyar-la de mala manera ja que, el mal psicològic és bastant pitjor que el físic. Ens pot trastornar de per vida. La conducta d’infidelitat és utilitzada com instrumental, s’està fent servir per provocar el mal, és una forma de venjança perquè l’altra part entengui que realment és culpa seva, la persona s’ha vist obligada a fer-ho. Diguem que ha anat a buscar fora les mancances que hi han a casa, sexe, amor, tendresa, reconeixement personal, etc.

Igualment, a banda de l’objectivitat de la conducta, s’està reflectint la part subjectiva, la covardia i el rancor de la persona. No ha sigut capaç de trencar la relació perquè segurament té alguna dependència emocional i/o econòmica amb la parella i no pot estar sense ella. És una forma de recriminar les mancances conjugals, trencar el pacte de parella culpant a l’altra part però que simultàniament, no vol separar-se d’ella. És una situació catastròfica per a les dos persones, una se sent traïda i l’altra sent rancor i/o ràbia però una cosa és segura, la part infidel no està enamorada per molt què ho repeteixi, en tot cas està obsessionada i juntament amb la dependència ho confon amb l’amor.

