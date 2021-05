Pol Moya es prepara al Refugi d’Entrenament en Alçada de Naturlandia

El Refugi d’Entrenament en Alçada (REA) que la Federació Andorrana d’Esquí utilitza a Naturlandia, amb la col·laboració del Comitè Olímpic Andorrà (COA), acull aquestes setmanes l’atleta de la Federació Andorrana d’Atletisme (FAA) Pol Moya.

La intenció de Moya és acabar de preparar les competicions d’aquesta temporada, amb la vista posada a la prova dels 800 metres dels Jocs Olímpics i també a aquesta distància a la Copa d’Europa. El corredor s’hi estarà al REA per entrenar i especialment dormir en alçada, aprofitant les instal·lacions i l’entorn per poder preparar-se de la millor manera possible i aprofitar els efectes de l’altitud.