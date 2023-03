Poesia: Espectacle “La princesa sou Vós”, de Blanca Llum Vidal & Los Sara Fontán, a Encamp

Cartell de l’espectacle “La princesa sou vós” (Comú d’Encamp)

Andorra se suma un any més a la celebració del Dia mundial de la poesia i ho farà amb l’espectacle ‘La princesa sou Vós’, de Blanca Llum Vidal & Los Sara Fontán, i amb un recital de poemes per part dels voluntaris i aprenents de català del Servei de Política Lingüística i alumnes del col·legi María Moliner.

L’acte se celebrarà el dijous, dia 16 de març i començarà a les 19 hores, a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp amb el preàmbul, on hi haurà la benvinguda a càrrec de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i la lectura del poema ‘Tant si baixes la vista vers la immunda’, de Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona (Saragossa, 1579 – Vallfogona de Riucorb, Conca de Barberà, 1623). Aquest poema ha estat escollit per la Institució de les Lletres Catalanes i traduït a vint-i-dos llengües.

Posteriorment, hi haurà el parlament de la ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva.





Recital de poemes

Recital de poesia a càrrec dels voluntaris i aprenents de català del Servei de Política Lingüística i els alumnes del col·legi María Moliner.

Els participants del Voluntariat per la llengua llegiran ‘La versió més íntima de nosaltres’, d’Elena Aranda, i ‘Retrat de família’, de Jaume Ten, que forma part del recull de poemes ‘Pedra, paper, tisora’. Les obres van obtenir el primer premi del 25è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol en la categoria Poema i en la categoria Recull, respectivament.

Els alumnes del María Moliner llegiran els poemes de Montserrat Cobo ‘Temps’, ‘Foscor’, ‘Silenci’ i ‘Amor de reüll’, integrants d’un recull sense títol premiat amb un accèssit en el 25è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol, i un fragment de ‘Nàufrag’, d’Albert Ruiz, recull premiat amb un accèssit en el mateix concurs.





Espectacle poètic ‘La princesa sou Vós’

Tota l’obra de Blanca Llum Vidal és dedicada a l’amor, sigui en prosa o en vers. ‘La princesa sou Vós’ no escapa a aquest destí: són cartes, d’esperit vuitcentista amb vetes punk, d’una dona a algú de qui s’ha enamorat. No hi ha resposta d’aquest algú, ni seguretat que existeixi: hi ha un joc que es val de totes les armes per a inflamar la seducció. Basat en el llibre de Blanca Llum Vidal amb el mateix títol, publicat per Club Editor.

Los Sara Fontán neixen de l’energia polirítmica d’Edi Pou i la combinació clàssica i contemporània de Sara Fontán. Qualsevol dels seus concerts és un viatge de la imaginació i d’interpretació personal.