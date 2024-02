Podi per a Rius (2n) i Calvo (3r), que millora punts FIS al gegant CIT de Bardonecchia on també puntua Pere Cornella

Dalt del podi, Àlex Rius a l’esquerra i Àlvar Calvo a la dreta (FAE)

Jornada molt profitosa al gegant CIT de Bardonecchia (Itàlia), on part de l’equip nacional d’alpí i del grup U19 de l’EEBE s’han ajuntat per tal d’aconseguir uns bons resultats. De fet, Àlvar Calvo i Pere Cornella han rebaixat punts en la disciplina, i Àlex Rius ha estat segon, Calvo tercer i Xavier Cornella quart, en el que ha estat el seu millor gegant de la temporada.

Dia de recollir bons resultats a Bardonecchia, on en una cursa amb una altíssima participació d’uns 130 esquiadors, els andorrans han aconseguit estar entre els millors i rebaixar punts. Àlex Rius ha estat el millor de la FAE amb la segona posició amb +0.23 respecte al guanyador, l’italià Davide Damanti (2.01.82). “Li ha faltat molt poc per a guanyar”, ha explicat el tècnic Greg Ribotto. “Ha baixat una mica la línia en un moment, un petit error quan lluitava per a guanyar la cursa i al final ha estat segon, però amb una bona cursa per a ell, que tornava a la competició després d’una aturada. Molt important tornar així i posar-se en situació per a les seves pròximes curses a Abetone (21 i 22 de febrer)”, ha informat Ribotto.

Per la seva part, Àlvar Calvo ha rebaixat en 20 punts els seus actuals 60.18 en gegant amb els 46.64 d’avui. El jove andorrà ha estat tercer al podi, amb +0.56 respecte a Damanti, i a més guanyant la segona mànega i guanyant a més en la categoria U19.

Pel que fa a Xavier Cornella, ha estat quart amb +0.59, amb 46.89 punts, el seu millor resultat de la temporada en gegant, i a prop dels seus actuals 40 punts en la disciplina. “Globalment ha estat una cursa bona per bona part del grup, sobretot per al Xavi i Àlvar, que després de dues curses complicades a Bielmonte, avui han estat bé aquí lluitant per a estar al davant”, ha explicat Ribotto. “El Xavier ha fet el seu millor gegant de la temporada amb 46.89 punts. El treball de motivació per a buscar millors sensacions ho estem construint. L’Àlvar molt bé, tercer, al podi i baixa 20 punts. Està molt bé. Sabem que té bones qualitats i els resultats van arribant”.





També millora per a l’EEBE Pere Cornella

Del grup EEBE, a més de Calvo, Pere Cornella ha aconseguit avui diumenge millorar punts. Ho ha fet en acabar 10è amb +1.66, amb 55.76 punts que milloren els seus actuals 65.20. Per la seva part, Maià Font ha estat 53è, Martí Llort 58è i Salvador Cornella 60è.