Podi per a Àxel Esteve a l’eslàlom de Cardrona

Àxel Esteve -primer per la dreta- en el tercer calaix del podi (FAE)

Àxel Esteve ha aconseguit el seu primer podi de la temporada. L’esquiador andorrà ha competit a l’eslàlom de Cardrona (Nova Zelanda), on ha estat tercer. Esteve ha acabat la cursa FIS i Campionat Nacional Júnior en tercera posició amb 1.39.94, a 1.05 del guanyador, el francès Flavio Vitale (1.38.89), i a només 0.12 del segon, el danès Christian Borgnaes (1.39.82).

L’andorrà s’ha mostrat satisfet per aquest resultat, que arriba per a ell a la part final de la temporada a l’hemisferi sud. A partir d’ara, Esteve continuarà amb els entrenaments en neu per a després fer un bloc de físic abans de tornar a Andorra, al mes d’octubre.

A més, Esteve va competir el passat dia 6, també a Cardrona, a un eslàlom dels Nacionals de Tailàndia, en el qual va finalitzar 10è a 1.40 de vencedor, que va ser el francès Flavio Vitale (1.21.22).