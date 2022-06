Poder reviure els concerts de Woodstock i Monterrey amb la Fundació ONCA i el Cor Rock d’Encamp

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA), emprada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, el Cor Rock d’Encamp i el trio de rock Black Thursday es fusionen en un maridatge rocker en el marc del Jambo Street Music 2022, que se celebrarà del 16 al 18 de juny, en diverses localitzacions del centre històric d’Andorra la Vella. El concert de l’ONCA i el Cor Rock tindrà lloc el dissabte 18 de juny, a les 19.30 h, a la plaça Guillemó i hi haurà l’actuació de fins a 110 persones sobre l’escenari. L’entrada serà lliure.

Les dues entitats musicals s’uneixen per homenatjar uns dels festivals de rock més importants de l’escena mundial com van ser el Woodstock i el Monterrey, festivals que van arribar a acollir més de 50.000 persones i artistes de renom. “Estem molt orgullosos de poder col·laborar per primera vegada amb el festival Jambo, un dels festivals més rellevants del territori, com també de poder-ho fer juntament amb el Cor Rock d’Encamp” explica Albert Gumí, director artístic de la Fundació.

“Creiem que és una oportunitat perquè el públic pugui escoltar cançons conegudes internacionalment des d’una perspectiva diferent, a través del cant coral amb una gran formació de cantaires i amb orquestra de corda. Aquesta fusió demostra una vegada més que els clàssics també poden ser moderns”, afegeix Gumí.

El director artístic de la Fundació i arranjador de tot el programa, dirigirà un medley de cançons titulat From Monterrey to Woodstock, que serà interpretat pels músics de l’ONCA i s’escoltaran peces com California dreamin’ (The Mamas and the Papas) o Proud Mary (Creedence Clearwater Revival). Jordi Porta i Gil Blasi, directors del Cor Rock d’Encamp, dirigiran peces per a cor i orquestra com Halo (Beyoncé Knowles, Ryan Tedder i Evan Bogart) o This is me (Benj Pasek i Justin Paul). El concertino d’aquest concert serà el violinista Pere Bardagí.