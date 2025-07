Poder dormir durant les nits d’estiu

Un bon descans forma part de la salut de les persones (Belleza Activa)

Però quina calor! Així és impossible agafar el son! La calor és la culpable de la bona nit toledana que està deixant aquest estiu. Els sospirs, els laments i les visites per a buscar alguna cosa fresqueta a la nevera són habituals en aquestes jornades nocturnes en les quals dormir és tot un desafiament. Per això és interessant ser coneixedors de les millors claus per a dormir amb garanties a l’estiu, És fonamental descansar bé per a rendir i exhibir vitalitat.

Dormir i la calor, un complicat binomi

Gir cap a la dreta, gir cap a l’esquerra, consulta de l’hora en el mòbil, sentir com el company o companya de llit sí que aconsegueix agafar el son… i en qualsevol moment caure en la desesperació. I per no parlar dels mosquits, que emprenyen fins que s’ha de lliurar una batalla una miqueta ridícula (vista des de fora) amb un ésser petit que li ha donat per posar-se en l’oïda de qui intenta dormir. Són moments pels quals tothom hi ha passat. És sabut que és molt important descansar, però no sempre s’aconsegueix, i quan no hi ha descans es perd l’energia.

En concret, segons els experts, per a despertar-se amb les piles carregades al matí, és essencial travessar les fases de son profund i REM, passant per quatre cicles de son de 90 minuts cadascun, la qual cosa equival a 6 ​​hores per nit, en qualsevol època de l’any. Centrant-se en el clima idoni per a poder agafar el son se situaria entorn dels 18 graus. No obstant això, quan el mercuri es dispara, l’organisme no aconsegueix refredar-se i es complica la relaxació i poder sentir-se a gust per a descansar. També es nota aquest augment de temperatura en el cos quan es beuen begudes alcohòliques i es menja més del necessari.





Consells per a dormir millor a l’estiu

Establir un horari estiuenc per a ficar-se al llit, per a acostumar el cos a unes dinàmiques. Regular la freqüència cardíaca i la pressió arterial és més fàcil si es marquen unes hores d’anar-se’n a dormir i d’aixecar-se, encara que siguin més tard que durant les jornades de treball (que les vacances estan per a descansar!).

Apostar per aliments lleugers i rics en proteïnes i evitar l’alcohol. La digestió consumeix molta energia, augmentant la calor de l’organisme. Així que millor evitar aliments pesats almenys tres hores abans de ficar-se al llit. En canvi, cal dir sí als aliments lleugers i rics en proteïnes, que contenen aminoàcid triptòfan, un precursor de la melatonina, l’hormona del somni. I què fer amb les begudes alcohòliques? Perquè no es tracta de renunciar a la cerveseta, la copa de vi o el còctel, però com tot en la vida, es tracta de la mesura en la qual es consumeixen. No obstant, cal advertir que l’alcohol provoca deshidratació i que l’estómac estigui regirat.

Abans de dormir, ni emocions fortes ni esport. És sabut que és complicat trobar un bon moment per a fer esport quan es disparen les altes temperatures i que hi ha la temptació de sortir al carrer a posar-se en forma quan refresca. S’ha de saber també que l’exercici dispara el nivell de cortisol en sang, la qual cosa farà estar més desperts a la nit, i serà més difícil trobar la calma.

Mantenir una bona hidratació i les begudes temperades, millor que fredes. Quantes vegades s’ha cregut que el que lleva més la set eren les begudes fredes! No obstant això… és al revés! Quan es pren una beguda molt freda, el cos l’escalfa en un procés d’absorció que genera més calor. Per molt bones que estiguin algunes begudes, res treu la set com l’aigua. S’aconsella beure dos litres al dia d’aigua. No hi ha millor base per a una bona salut.

Per a dutxar-se, la mateixa filosofia. Tampoc una dutxa d’aigua freda és la millor decisió per a llevar del cos la calor; succeeix el mateix que amb l’aigua que s’ingereix. Quan està en contacte amb l’aigua a baixa temperatura, l’organisme s’activa per a la temperatura ideal (mig grau més baix a la nit que a l’estiu) i això genera més calor. I fer-lo treballar de més, no és omplir-ho de calma. A un cos actiu li costa adormir-se.





I així ha d’estar l’habitació

Ventilada i amb llençols lleugers. Una doble ventilació aconseguirà una habitació fresca i amb nivell d’humitat saludable (entre el 40 i el 60%). Per a això, és fonamental mantenir les finestres, les persianes i les cortines ben tancades, per a frenar el pas a la calor al dormitori. També és important triar bé la roba de llit: apostar per llençols de lli i cotó natural, que transmeten un efecte refrescant en els dies càlids. I no hi ha res més agradable que tapar-se a l’estiu, i així de pas un queda protegit dels corrents d’aire de les finestres obertes, del ventilador i de l’aire condicionat.

Lliure de fonts de calor. Fora del dormitori els mòbils, ordinadors i altres dispositius electrònics. Irradien calor, encara que de manera mínima, però… Per què no evitar-ho en plena onada de calor? A més, és moment de connectar amb una bona lectura i desconnectar de les pantalles.

Es aconsellable buscar informació sobre la importància de descansar bé. Un expert en la matèria és el doctor Eduard Estivill, director de la Unitat d’Alteracions del Son de l’Hospital General de Catalunya. Es pot consultar en el seu perfil d’Instagram per a aprendre com cuidar i millorar la teva rutina de somni.





