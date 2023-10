Poc premi per a uns tricolors valents. Barça 91 – BC Andorra 87

Partit entre el Barça -91- i el BC Andorra -87- (club)

Si en ocasions s’ha pogut discutir alguna actuació del BC Andorra pel seu resultat i joc exhibit estant a l’ACB, aquest diumenge, poc o cap retrets hi poden haver. Els de Natxo Lezcano han estat dins el partit fins als darrers instants, en una pista, la del Barça, que és de les més exigents d’Europa.

El 91 a 87 ratifica que hi ha hagut opcions durant el matx. Potser, amb més solidesa sota cistella -és l’ACB- s’estaria parlant d’un altre resultat. Vagi per endavant que, merescudament, els del Principat han estat donant la sorpresa al Palau durant molta estona comandant el lluminós.

El joc dels pivots en ambdues bandes, el tir de Barça des de l’exterior i, fins i tot, alguna decisió arbitral resumeixen la derrota del BC Andorra. Els col·legiats han carregat de faltes el conjunt andorrà, mentre que els blaugrana semblaven tenir més llicència per a defensar amb molta intensitat. Sent el Barça i a casa i davant una formació acabada de pujar de categoria…

El primer quart ha finalitzat amb un il·lusionant 16 a 24. Però això no era res comparat amb el resultat registrat a l’arribar al descans. 37 a 47 per als tricolors. 10 punts de marge que convidaven a l’optimisme, però, encara quedava la meitat de la batalla per disputar.

En acabar el tercer quart les diferències s’han reduir considerablement. Llavors el BC Andorra dominava per un punt, 64 a 65. Tot per a decidir en el darrer quart.

Els de Lezcano, a manca de 3,37 per a la fi de l’encontre comandaven 78 a 81. En aquest punt, temps mort demanat pel Barça i canvi de guió a la pel·lícula. En un no res, els de Grimau s’han col·locat amb un favorable 87 a 81 mancant només 1,17 per a la conclusió. Aquí hi ha hagut la clau de volta, la resolució del partit, el BC Andorra no ha pogut superar la diferència catalana i, malgrat donar-ho tot, el marcador s’ha tancat amb un 91 a 87 per als locals.

Han estat els petits detalls, la diferència de potencial, l’arbitratge en moments concrets, jugar fora… No ha estat per ganes. Jugant així, els del Principat tenen totes les opcions de mantenir la categoria. Difícil, però està al seu abast. Avui ha anat d’un pèl.