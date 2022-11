Poc a poc es va normalitzant la circulació al nord del Principat després de la darrera nevada

Les darreres hores han estat complicades al nord del país pel que fa a la xarxa viària andorrana. Les últimes precipitacions en forma de neu han comportat que nombrosos vehicles que havien accedit per la frontera francoandorrana provoquessin un cert caos al Pas de la Casa.

Cal esmentar que molts d’ells no anaven equipats per a la neu, fet que en alguns moments, aquests vehicles, creaven un col·lapse circulatori. Mobilitat indica que per a accedir a França els equipaments especials són obligatoris a la RN22. De la mateixa manera, s’estan registrant retencions per a entrar al Pas de la Casa des de territori francès.

Altres punts conflictius per a transitar en vehicle és el coll de Puimorent, a la RN320, on també són obligatoris els equipaments especials. En aquest punt hi ha restriccions per a vehicles superiors a 19T. El servei de Mobilitat recorda que s’han d’adoptar mesures concretes, per part dels conductors, quan es viuen situacions d’aquest tipus a causa de la neu:

. Ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments.

. No circular a més de 60 km/h.

. Disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats.

. Evitar qualsevol maniobra brusca i augmentar la distància de seguretat.

. Es prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i VMP (vehicles mobilitat personal).

També es recomana seguir la previsió meteorològica i l’estat de les carreteres per on s’haurà de transitar.