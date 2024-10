Pluges abundants a l’Alt Urgell

Les precipitacions d’aquest dijous, 17 d’octubre, han descarregat amb força al Pirineu català. La pluja ha deixat importants acumulacions d’aigua que, en alguns casos, han provocat alguna inundació en carrers i plantes baixes. La quantitat de precipitació també ha comportat altres contratemps com els embussos d’embornals en arrossegar, l’aigua, restes de vegetació i de fang.

Tots aquests incidents causats per la meteorologia han obligat als Bombers de la Generalitat ha haver de dur a terme algunes intervencions. Per exemple, a l’Alt Urgell, el poble de Oliana, a través del propi Ajuntament, ha requerit dels serveis dels bombers. El Cos de seguretat hi han treballat amb dues dotacions.