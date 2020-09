La Ploma de Santa Teresa és el nom popular del Epiphyllum hybridus o Epiphyllum ackermannii i pertany a la família de les cactàcies, originària de Mèxic, tot i que ha estat sotmsa a múltiples millores genètiques per a potenciar el seu valor ornamental, sent actualment una d’aquestes espècies anomenades ‘híbrids culturals’.

La Ploma de Santa Teresa és un cactus, tot i que a la família de les cactàcies és molt diferent de la majoria dels cactus, i més després de l’evolució varietal a la qual està sent sotmesa.

Les modernes varietats de Epiphyllum, abasten una àmplia varietat de colors amb una durada de diversos dies. Per això i pel seu port compacte i molt ornamental és molt utilitzada com a planta d’interior de flor i per a treure-li el major partit hem de tenir present una sèrie de cures.

Entre elles està el substrat. Aquest pot ser el comercialitzat com a ‘substrat per a cactus’, si bé, com és una planta molt forta i rústica podria vegetar també amb un ‘substrat universal‘, ‘substrat de plantes d’exterior’ i fins i tot amb un ‘substrat de plantes d’interior’. Simplement, amb substrats més torbosos s’ha de vigilar més la quantitat i freqüència de regs.

La ubicació del Epiphyllum a l’interior de la llar ha de ser la més il·luminada possible. I sempre que es pugui, mantenir-la a l’exterior per a gaudir-lo com a planta d’interior en aquells moments desitjats.

Les temperatures elevades afavoreixen el seu desenvolupament encara que en realitat és una planta de creixement relativament lent.

Quant al reg, segons el substrat de cultiu, el fraccionarem per a alternar períodes de sequedat per a estimular el desenvolupament radicular. En els regs podem incorporar l’abonat, sent aquest no gaire ric en nitrogen i sí més en potassi.

Com a planta molt rústica no sol tenir problemes de plagues i malalties, si bé, hem de parar atenció al desenvolupament de cotxinilles que se solen situar sobre les carnoses tiges.

El trasplantament pot realitzar-se anualment després de la floració i quant a la seva multiplicació, és recomanable que es realitzi per esqueix durant els mesos calorosos.

Per Floresyplantas.net