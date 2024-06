Plena ocupació a Encamp durant el cap de setmana de l’Spartan Race

Gran ambient el que reuneix l’Spartan Race a Encamp (Comú)

Conclou l’Spartan Race d’Encamp després de tres dies plens d’esport i activitat que han omplert la vila d’atletes i visitants d’arreu del món. La parròquia ha acollit més de 5.500 participants de 48 països, on destaca el 30% de participació provinent de França. Durant tot el cap de setmana, el centre d’Encamp ha tingut un flux constant de gent, i la pluja d’aquest diumenge al matí no ha impedit que la competició seguís el seu curs.

En aquesta 9a edició, una de les novetats ha estat la incorporació de la zona village molt a prop dels obstacles, amb les paradetes de restauració de diversos establiments encampadans, i de la qual s’ha fet molt bona valoració, així ho assegurava Nino Marot, conseller d’Esports, Finances i Reactivació Econòmica, “fem una valoració molt positiva d’aquesta activació per part del sector privat, al village tenim comerços representants de la parròquia, i el sector de la restauració s’ha bolcat per a poder donar el servei necessari per a cobrir aquest volum de participació”, a més, “creiem que és un molt bon posicionament, molt més acollidor i porta una dinamització molt bona per a la prova”.

D’altra banda, el conseller ha agraït “la col·laboració de tots els veïns que han acollit molt bé, per cinquena vegada consecutiva, la prova al centre de la vila”. També s’ha mostrat orgullós de la participació tant nacional com estrangera, “tenim una satisfacció molt gran perquè els 4.500 participants que ens han vingut a veure des de fora també estan molts satisfets” i ha volgut destacar especialment la participació dels més petits, “aquest any, ens fa molt d’orgull dir que 1.000 infants de la parròquia van poder participar a la Kids, que va ser una prova fantàstica, on van gaudir i, tot això, en base a l’escola”.

Per la seva banda, el director d’Spartan Espanya i Andorra, Àngel Sanz, ha fet una lectura de l’esdeveniment “molt positiva, en tots els sentits, des del punt de vista turístic, però també de l’experiència” i ha afegit que “no podem estar més satisfets”. També ha volgut destacar els reptes i objectius d’aquesta edició, “hi ha havia un repte, després del Campionat d’Europa de l’any passat, que era estar a l’altura de l’expectativa de la gent i s’ha superat, així que molt contents”, a més, “teníem un objectiu i era augmentar la participació de francesos, que ha pujat espectacularment i això garanteix una continuïtat”.

Sanz també ha agraït la feina feta des del Comú d’Encamp i Andorra Turisme i ha fet referència a la pròxima edició, que celebrarà el seu 10è aniversari i on “tenim el compromís de fer alguna cosa especial”, posant com a exemple els 1.000 participants de la Kids, que suposa una interacció entre la comunitat encampadana i l’Spartan i ha afegit que “hi ha coses que podem fer perquè aquest dècim aniversari sigui inoblidable”.





Cerimònia d’entrega de premis

Aquest migdia, s’ha dut a terme la tercera cerimònia de premis, on s’han atorgat els guardons als guanyadors de la prova Super. El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, el conseller d’Esports, Finances i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i el director de Projectes i Nous Productes d’Andorra Turisme han sigut els encarregats d’entregar els trofeus als guanyadors de totes dues categories. En categoria masculina, el primer lloc ha estat per a Albert Soley (1:06:28), seguit de Pau Nacenta (1:11:30) i d’Aníbal Fidalgo (1:12:11), mentre que en categoria femenina, la guanyadora ha estat Ainize Lizarralde (1:34:29), per darrere ha quedat Zeza Barros (1:44:40) i el tercer esglaó del podi ha estat per a Petra Strykova (1:50:12).





Es poden consultar tots els resultats de les proves aquí.