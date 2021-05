Plaus i Motellà continuen amb el seu duel particular a la categoría CM-Promoció

Els Silver Car desplaçats des d’Andorra, pilotats per Ramón Plaus i Edgar Montellà, van ser una vegada més protagonistes en la lluita per a la primera posició del podi de la categoria CM-Promo. Plaus va repetir triomf, en aquesta ocasió més ampli, sobre el Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra en una prova difícil i que encara es va complicar més a mesura que va avançar la seva disputa.

Francesc Munné (DemonCar CM+) va ser el vencedor de la XVI Pujada La Trona, seguit del pilot local, Santi Guitart (Demon Car CM+), mentre que la tercera plaça de la classificació absoluta va ser per a Ramón Plaus (Silver Car CM-Promo).

A destacar el debut de Marc Solsona (Speed Car GTR Evo), amb el suport del Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra, que va sortir airós del repte que suposava iniciar la seva trajectòria esportiva en una prova tan selectiva com la Pujada La Trona. Va completar la seva participació amb una excel·lent 4a posició en la classificació de la categoria CM-Promo i en el top10 de l’absoluta.

A la Trona, circumstàncies difícils de repetir

En primer lloc es pot comentar que l’ACA Esport no ha tingut cap representant en la categoria turismes. En aquest inici de temporada, l’únic representant de la categoria havia estat Gerard de la Casa, en aquests moments, recuperant-se de la lesió de canell que va sustentar a el Fito.

La segona curiositat també té a veure amb el campió andorrà. De tots els pilots en actiu de l’ACA Esport l’únic que coneixia la Pujada La Trona, i a més l’havia guanyada, era de la Casa. Va aconseguir el triomf en l’edició del 1999 als comandaments d’una Osella PA2.

Així doncs, els quatre pilots que la van disputar aquest cap de setmana van ser debutants en el traçat de la comarca d’Osona.

Opinions dels protagonistes

Ramón Plaus (SilverCar): Va completar una altra excel·lent actuació en una pujada en la qual ell mateix va comentar que hi ha zones en les quals va arribar al limit. Aquestes eren les seves paraules: “En la part inicial de la pujada és on els meus rivals em poden esgarrapar alguna dècima, en la zona final estic convençut que estic entre els més ràpids. És una pujada molt complicada, s’aconsegueixen velocitats que s’acosten als 200 km/h, en un asfalt estret i molt encaixonat. Hi ha vegades que cal arriscar molt per a millorar alguna dècima”.

En finalitzar la segona de les pujades Plaus va comentar: “Diria que en aquesta segona pujada he millorat almenys 5” el temps de la primera. De tota manera quan penso que he millorat la majoria de les vegades és al contrari. Aquesta vegada el veterà pilot de l’ACA Esport va encertar de ple aconseguint el tercer triomf de la temporada (3 de 3) en CM-Promo”.

Edgar Montellà (SilverCar): En aquesta ocasió, Plaus el va superar de manera més clara (3”) i una vegada més aquesta temporada es va situar en la segona posició. Malgrat tot es mostrava satisfet de la seva participació a La Trona: “El ritme ha estat bo malgrat els incidents que s’han produït durant la jornada que potser han influït en la concentració a l’hora d’afrontar una pujada tan exigent. De tota manera hem acabat amb el cotxe en perfecte estat i aquest era un dels objectius, aquesta setmana se’n va cap a Tenerife”.

En referència a la segona de les pujades de carrera, Montellà es mostrava autocrític amb la seva actuació: “He millorat el crono però si no hagués comès alguns errors de pilotatge hagués estat més a prop d’un Ramonet al qui no aconsegueixo superar. Sens dubte va molt ràpid”.

Felipe Brandao (Speed Car): No va tenir el seu millor cap de setmana a La Trona. Es va aplicar en els reconeixements però a l’hora de la veritat no es mostrava satisfet de cap de les seves pujades. Així ho explicava al finalitzar la jornada: “No me’n vaig content de La Trona, malgrat seguir amb el procés d’adaptació a la meva nova mecànica, estava convençut que els cronos estarien més a prop dels més ràpids. En fi, continuarem treballant, sobretot per gaudir de la mecànica i de les carreres que és el principal objectiu”.

Marc Solsona (Speed Car GTR Evo): Sense cap dubte va tenir un debut molt esperançador pensat en el seu futur pròxim. Va seguir una línia de millora progressiva en la seva actuació que el va portar a millorar els seus cronos a mesura que guanyava confiança al volant del seu Speed Car. Una mecànica que, com ens va comentar el dia de la seva presentació, pràcticament no coneixia. Les seves paraules eren: “He passat més hores al simulador que al volant del Speed Car”.

Igual de categòric era quan al final de la segona pujada vàlida per a la carrera afirmava: “Ara sí que me’n vaig tranquil cap a casa”. No hi ha dubte que era per a estar satisfet, havia millorat en 8” el registre de la seva pujada anterior, situant-se en una meritòria 4a posició de la categoria CM-Promo.

Quant a la valoració del seu primer cap de setmana de la seva trajectòria esportiva, comentava: “He complert amb els objectius que m’havia marcat per a la meva primera pujada que, a més ha estat La Trona. Segons els que tenen més experiència una de les més complicades del certamen. El ritme, sobretot en la segona pujada, crec que ha estat molt bo a més no hem arriscat més del compte en cap moment. Durant la pujada he sentit sorolls, semblava que havia deixat mig cotxe pel camí. Al final vaig poder comprovar que tot estava al seu lloc. La veritat que deixo La Trona molt satisfet i motivat per continuar treballant en la línia que ens hem marcat. S’ha demostrat, que és la correcta”.

Marc Solsona i els seus companys de l’ACA Esport tindran una nova ocasió de barallar-se per millorar la seva puntuació en la provisional del CCM, els pròxims dies 12 i 13 de juny en la doble pujada a les Ventoses. Com de costum el nucli de la prova estarà en ple centre de la localitat de Sant Jaume dels Domenys i l’organització serà a càrrec dels membres de l’Escuderia Penedès Competició.