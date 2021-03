Plaus i Montellà dominen la classificació absoluta a Alcover

Ramón Plaus (Silver Car) va fer bona l’afirmació que diu que no hi ha dues sense tres. En aquesta ocasió el veterà campió andorrà va tornar a protagonitzar una excel·lent actuació en la Pujada Alcover, aconseguint el seu tercer triomf, segon consecutiu, a la prova organitzada per l’Escuderia Tram Sport.

El va acompanyar al podi de monoplaces, Edgar Montellà (Silver Car), que en un final molt ajustat va aconseguir decantar al seu favor el duel que va mantenir amb Antoni Arrufat Bote (Silver Car). Cal destacar que el pilot que compta amb el suport del Programa de Joves pilots de l’Automòbil Club d’Andorra va marcar l’escratx de la segona pujada parant el crono en 2’13”300.

El podi de la categoria Turismes també va tenir representació de l’ACA Esport. En aquesta ocasió, va ser un altre gran veterà de l’automobilisme andorrà, Gerard de la Casa, qui va aconseguir el tercer millor crono de la categoria en una lluita desigual, quant a prestacions, amb els Porsche dels seus rivals, Jordi Gaig i Joan Salvans.

A Alcover (Tarragona), l’altra cara de la moneda per a la representació desplaçada des d’Andorra va ser per a Felipe Brandao (Speed Car). Brandao, després de gairebé 8 mesos sense competir, va trencar el motor del seu Speed Car en la primera pujada d’entrenaments.

Opinions dels protagonistes

Ramón Plaus (SilverCar). Comentar que el campió català 2019 de l’especialitat, portava més de 18 mesos sense competir i va decidir inscriure’s a la Pujada Alcover 2021 en l’últim moment, després d’una crida de l’organitzador de la prova. A les mànegues d’entrenaments semblava que el llarg temps d’inactivitat li podia haver passat factura, però quan va arribar el moment de la veritat “Ramonet” va demostrar que segueix en plena forma: va ser l’únic a baixar de 2’13” per completar la pujada i després de la primera pujada de carrera ningú li va poder discutir el triomf.

Així explicava el seu plantejament de la prova: “A les pujades d’entrenaments vaig posar rodes usades i el Silver Car en aquestes condicions costa molt de dominar sobretot la part davantera. És a dir, proves coses, però altres, has d’imaginar com sortiran en carrera (amb rodes noves). En aquesta ocasió tot ha sortit bé, malgrat cometre un parell d’errors amb els quals he perdut alguna dècima. A més afegia: El dubte per a la segona pujada de carrera era continuar atacant o donar com a bo el temps de la primera”. Esmentar que en aquesta segona pujada no va millorar el seu registre, tampoc li va fer falta. Com queda dit, ningú va poder baixar de 2’13”.

Edgar Montellà (SilverCar) va començar la jornada sent el més ràpid de la primera mànega d’entrenaments, un fet que pot resultar irrellevant ja que en aquestes mànegues ningú ensenya les seves cartes. No obstant això, en la continuació les coses es van torçar per al pilot de l’ACA Esport, continuava millorant els seus registres, però no prou per a superar a Arrufat, mentre que era evident que Plaus encara no havia dit la seva última paraula.

A la primera pujada de carrera van saltar les alarmes, Edgar era tercer en CM i a més en la classificació escratx el Porsche de Jordi Gaig també ho havia superat. Montellà no s’ho explicava: “Ens han comentat que el setup és el correcte però els temps no són els que esperàvem. He tingut algun problema amb la pressió de les rodes, però… Farem algun petit canvi a la segona pujada a veure si aconseguim millorar el crono”.

En aquesta ocasió el pilot andorrà va encertar de ple. El crono marcat, 2’13”300, no tan sols li va servir per a marcar el srcatch de la segona pujada sinó que a més va ser el segon millor temps de la jornada. Montellà va comentar d’aquesta manera el canvi realitzat: “He modificat el meu pilotatge: em van comentar que a nivell de la mecànica tot estava correcte i que intentés pilotar menys agressiu i així ho he fet. Molt satisfet pel resultat, la idea és continuar millorant cada dia”.

Felipe Brandao (SpeedCar) tenia ganes de competir però en aquesta ocasió no ha pogut ser, així s’expressava abans d’iniciar el retorn feia a Andorra: “Des de Font Romeu de l’any passat que no competia i pensava que això es notaria, la veritat és que no he tingut temps. En la primera pujada d’entrenaments he sentit un soroll que no m’ha agradat res i he decidit parar per evitar mals majors. La meva primera impressió és que posava en joc el motor del SpeedCar”.

Gerard de la Casa (Subaru WRX) va tenir una jornada molt complicada a Alcover en el seu retorn a les competicions de Muntanya. Encara que tenia molt difícil superar als Porsche dels seus rivals ho va intentar, al final va haver de rendir-se a l’evidència: “Sense cap dubte no podem competir de tu a tu amb els Porsche. Haurem de buscar alguna opció que ens permeti lluitar per guanyar en aquestes proves”. Una afirmació curta, però que no deixa marge de dubte.

Marc Solsona atent al previ d’una competició. A partir de la pròxima prova del català de muntanya (Pujada a Sant Mateu, 17-18 Abril), Marc Solsona defensarà els colors de l’ACA Esport, al volant d’un CM Promoció. Malgrat no competir a Alcover, Solsona es va desplaçar a la localitat tarragonina per a posar-se al dia dels detalls que es realitzen en els dies previs a la competició. Així doncs es “va enganxar” a Edgar Montellà i es va posar al dia de tots els seus dubtes. Així ho comentava en el moment en què, els que seran els seus rivals, estaven verificant: “He estat fent pujades al traçat d’Alcover, al costat d’Edgar. M’ha comentat moltes coses que fins a aquest moment em passaven desapercebudes. És evident que, com en tot, l’experiència és molt important. Arribar a Sant Mateu sense haver passat per Alcover hauria estat molt més complicat”.

A més el jove pilot de l’Automòbil Club d’Andorra també va donar la seva impressió de com està vivint el seu inici al món de la competició automobilística: “De moment estic molt content i il·lusionat de poder gaudir d’aquesta situació. No volem anar massa de pressa però si que considerem molt important el progressar de manera contínua. Crec que això ho estem aconseguint”.

Perquè si no hi ha novetats d’última hora, esperem que no, Marc Solsona i la resta de pilots de l’ACA Esport que disputaran, totalment o parcialment durant aquest 2021 el Campionat de Catalunya de Muntanya, tindran la segona cita del certamen a mitjans d’Abril (dies 17 i 18) a la Pujada Callús – Sant Mateu del Bages.