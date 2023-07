Platon Galperin guanya el Gran Prix d’Escacs d’Andorra 2023

El jove Galperin rebent el primer premi del Gran Prix d’Escacs d’Andorra 2023 (FEVA)

El Gran Mestre amb bandera sueca, Platon Galperin (2450 FIDE), s’ha endut el primer premi del Gran Prix d’Escacs d’Andorra 2023, que s’ha celebrat aquest matí de diumenge al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Galperin ha guany el torneig amb 8 punts de 9 possibles. El podi l’han completat els Grans Mestres cubans Omar Almeida (2528 FIDE) i Elier Miranda (2416 FIDE) amb 7 punts.

El Gran Prix d’enguany ha comptat amb un total de 66 jugadors i jugadores de 14 nacionalitats diferents com Espanya, Ucraïna, Maurici, la Índia, Dinamarca i Estònia, -entre d’altres- i amb la participació de 6 Grans Mestres, 3 Mestres Internacionals, 7 Mestres FIDE i 4 Candidats a Mestre.

Pel que fa als premis de trams han estat per al jugador d’Alemanya Finn Trenz (1837 FIDE), el noruec Amadeus Hestvik Evenshaug (1946 FIDE), l’espanyol Teodor Dan (2086 FIDE) i el català Xavier Martínez Pla (2172 FIDE). Pel que fa als premis locals, el tercer guardó ha estat per l’Ariadna de la Riva (1572 FIDE) amb 5 punts, el segon per a Marc González (2234 FIDE) amb 5,5 punts i el primer premi ha estat per al Mestre FIDE Daniel Gómez (2152 FIDE) amb 6 punts. Per a acabar, el Mestre FIDE Raül Garcia (2095 FIDE) s’ha endut el premi veterà i Júlia Muratet (1830 FIDE) el femení.

Tota la informació sobre el torneig es pot trobar al web de l’Open i la llista de participants i els resultats per ronda es pot consultar a Chess-Results.com.