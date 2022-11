Platja de Pals, Gola de Ter i arrossars

Es tracta d’una ruta familiar, completament plana i ideal per a fer en bicicleta. Passejarem entre camps de vinya i arrossars, resseguirem recs a tocar del Daró Vell entre camps de conreu, veurem pollancredes perfectes i resseguirem el curs del Ter fins a la Gola.

En el tram final de la ruta ens aturarem a les diferents basses per a observar gran varietat d’aus i alguns amfibis, alguns amb perill d’extinció com la tortuga d’estanys. Si teniu l’oportunitat de fer la ruta en l’època què els arrossars estan inundats, l’experiència pot ser inoblidable.

Basses d’en Coll

Les basses d’en Coll, situades a la desembocadura del riu Daró, són un sistema de dues basses que constitueixen la desembocadura del rec del Molí, on hi van a parar les aigües dels arrossars de Pals. Tenen una làmina d’aigua de prop de 4 ha, i al seu entorn s’hi desenvolupa una important comunitat de canyissar.

La vegetació de la zona està constituïda per retalls de salzeda i omeda, esbarzers, canyars i canyissars. Els arrossars del voltant, mig inundats gran part de l’any, es converteixen en un ric ecosistema on creixen plantes flotants, submergides i algues.

És aquesta abundància vegetal la que propicia l’aparició de gran varietat d’animals aquàtics (puces d’aigua, crustacis i altres invertebrats), que alhora serveixen d’aliments a amfibis, aus i mamífers. Aquests ambients parcialment inundats són un lloc ideal perquè les aus aquàtiques puguin aturar-se en els seus viatges migratoris resseguint la costa. Nombroses espècies d’ànecs, els flamencs o l’àguila pescadora tenen en aquests aiguamolls un punt regular d’aturada.

La Gola del Ter

La Gola és el nom que rep la desembocadura del Ter. El ter en el seu tram final funciona com un estuari mediterrani, barrejant aigua dolça del riu amb aigua del mar, creant condicions de salinitat i nutrients molt variables. Quan el cabal és baix el mar penetra riu amunt. Destaquem, per altra banda, la importància de l’aportació de nutrients provinents del riu per al manteniment dels hàbitats marins de les Illes Medes.

