Plataforma per la Llengua aconsegueix que el català s’incorpori a WiFi Map, una aplicació líder al món

Plataforma per la Llengua segueix treballant per a la normalització del català (Plataforma)

Plataforma per la Llengua ha aconseguit que el català s’incorpori a WiFi Map, l’aplicació líder per a detectar i accedir a un preu assequible a xarxes WiFi arreu del món. La versió en català es va fer pública dijous passat, 30 de març, coincidint amb el rellançament de l’aplicació i, de moment, només es troba disponible per al sistema iOs d’Apple. L’organització es felicita per l’èxit, i espera que en els pròxims dies la versió en català també arribi a Android, tal com s’ha compromès l’empresa amb l’entitat.

TrustSwap, l’empresa propietària, d’origen estatunidenc, ha incorporat el català arran de les peticions de l’entitat, i ara, el català és la dinovena llengua de l’aplicació, que fins ara s’oferia en alemany, anglès, bielorús, castellà, coreà, francès, grec, hindi, indonesi, italià, japonès, polonès, portuguès, rus, tailandès, turc, ucraïnès i vietnamita.

WiFi Map és una aplicació d’abast internacional que proveeix, de manera legal i per un preu assequible, les credencials necessàries per a connectar-se a les xarxes d’Internet més properes, des d’ordinadors, telèfons, televisors, consoles de videojocs o reproductors multimèdia. Aquesta aplicació és molt interessant a l’hora de viatjar a l’estranger, perquè esquiva les dificultats per a connectar-se a Internet en els desplaçaments, gràcies a la informació proporcionada pels propietaris de les xarxes i per una xarxa d’usuaris informadors.

A més, la nova actualització l’ha convertit en la plataforma sense fils descentralitzada més gran del món, i els usuaris poden rebre recompenses, en forma de tokens, per l’aportació de nous punts de subministrament d’Internet al mapa.

Amb l’estrena de l’aplicació en català a iOs, l’entitat constata la predisposició de l’empresa per a escoltar els usuaris i millorar el servei. Per a l’ONG del català, però, incorporar el català a l’aplicació no només és una qüestió de responsabilitat social corporativa, sinó també una qüestió de respecte per als seus usuaris als territoris de parla catalana, una comunitat de més de deu milions de parlants.

L’èxit aconseguit a WiFi Map s’emmarca en la feina de l’entitat per a defensar el català a les grans empreses i en el món digital. Plataforma per la Llengua vol potenciar el consum responsable en l’àmbit lingüístic, i per això treballa, d’una banda, per a sensibilitzar els usuaris de la importància de triar els serveis en català i, de l’altra, per a transmetre a les empreses el valor de tenir en compte la llengua en les seves comunicacions als territoris de parla catalana. Incorporar el català pot millorar la reputació de l’empresa, perquè demostra que té en compte la població local, i pot contribuir a millorar-ne els resultats econòmics.