Plata de Pol Moya i Ariadna Fenés als Jocs de Malta

Ariadna Fenés i Pol Moya han obtingut sengles medalles de plata a la primera jornada dels Jocs dels Petits Estats 2023 (FAA)

Pol Moya ha debutat amb medalla als Jocs dels Petits Estats d’Europa 2023, que han començat aquest dimarts a Malta. L’atleta de l’equip andorrà, i també membre de la secció d’atletisme del Futbol Club Barcelona, s’ha penjat la plata a la prova dels 800 metres, on només ha estat superat per un representant del país amfitrió, Jared Micallef, després que ja s’havia situat al grup capdavanter als primers metres. El bronze ha estat per al luxemburguès Mathis Espagnet.

Igualment en atletisme, Ariadna Fenés també ha obtingut una medalla de plata, a la cursa femenina dels 10.000 metres. La fondista ha establert un nou rècord d’Andorra en aquesta distància, amb un temps de 35min 41s 96.

Aquestes medalles s’afegeixen a les també aconseguides per la natació andorrana en la jornada d’ahir dimarts.