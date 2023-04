Planxar el cabell: consells per a abans d’utilitzar la planxa i no danyar el cabell

Una noia amb el cabell ben sa (MOROCCANOIL)

Les eines de calor per a planxar el cabell, per exemple, s’han convertit en les aliades de moltes, per no dir moltíssimes, rutines de pentinat. Assecadors, planxes, tenalles… hi ha molts aparells que t’ajuden a modelar i pentinar el cabell de la manera que més t’agrada.

Però, com passa amb la calor, cal anar amb compte, ja que el cabell es danya. És per aquest motiu que has de seguir una sèrie de consells abans i durant l’ús d’eines de calor. Així evitaràs danyar el teu cabell. Comencem!





Renta bé el teu cabell

Primer de tot, hem de remuntar-nos al moment previ en usar qualsevol aparell de calor: el moment de rentar. Aplica un xampú concorde al teu tipus de cabell, i intenta que sigui indicat per a aconseguir un resultat llis.

Sobretot, també recorda de fer servir mascareta i/o condicionador per a donar-li al cabell la hidratació o nutrició necessària, i que tant et demana si uses la calor sovint. D’aquesta manera, es danyarà menys la teva cabellera.





Tria bé la teva planxa

Sobretot, cal que tinguis en compte aquests detalls a l’hora de comprar una planxa:

– Selecciona segons la llargada del teu cabell: si el tens curt, opta per una de menor grandària… Si és llarg, tria una més ampla.

– Fixa’t si el revestiment és de ceràmica, turmalina o de titani. Aquests materials reparteixen millor la calor.

– Intenta trobar una amb la qual puguis regular la temperatura… Generalment, ha d’anar des dels 75 °C, als 240 °C. Igualment, la temperatura mitjana són 190 °C. Intenta no arribar a la temperatura màxima, ja que és més fàcil danyar el cabell.





Primer seca bé!

Sigui a l’aire, o fent servir un assecador. Assegura’t que el teu cabell està ben eixut abans d’usar planxes o tenalles. Si passes les eines de calor quan el cabell està mullat, només l’estaràs cremant.

Has de tenir en compte que, si fas servir l’assecador i després la planxa, estàs fent servir dues eines de calor… per tant, el doble de mal al teu cabell. L’ideal, si tens temps, és que deixis que el cabell s’eixugui a l’aire (ben sec!), i en acabat, facis servir la planxa.

Si no tens pensat fer servir la planxa, opta llavors per l’assecador. Pensa que amb la tècnica adequada, amb l’assecador ja es pot aconseguir un resultat llis.

Ah! Per cert, assegura’t de desembolicar bé la teva cabellera abans de planxar el cabell. Serà més fàcil i el resultat serà millor.





Protecció tèrmica

De la mateixa manera que passa amb el sol i la protecció solar, quan usem eines de calor has de protegir bé el cabell. Usar-ho ens aportarà una capa de protecció que ens pot ajudar a compensar part del mal que causen i evitar que el cabell es cremi.





Per bellezactiva.com