Plantes que atrauen la bona sort i els diners a la teva llar (I)

Les plantes tenen grans qualitats per al nostre benestar: ajuden a millorar l’estat d’ànim, purifiquen l’aire i filtren l’energia negativa de la llar. Segons el Feng Shui, hi ha algunes plantes que atrauen la bona sort, els diners i la prosperitat a la teva llar. A continuació te les revelem.

Gessamí

El gessamí és una planta amb flor blanca que simbolitza la pau, l’equilibri i la puresa. Si tens una a casa, t’assegurarà la bona sort, abundància econòmica i l’amor. Per a poder florir el gessamí necessita una exposició a ple sol, ja que és originària de climes càlids. El reg ha de ser abundant (cada dos o tres dies) durant els mesos de creixement i floració. Cal anar amb compte amb els embassats, perquè les seves arrels es poden podrir.

Bambú de la sort

El bambú de la sort és una planta que simbolitza la bona sort i la fortuna. Tenir-ne un a casa assegurarà prosperitat i riquesa, a més d’equilibrar l’energia. A més de ser una de les plantes que purifiquen l’aire.

Segons el Feng Shui, és un símbol de fortuna i ajuda atreure l’energia chi a les nostres llars. S’ha de col·locar a la cantonada de l’estada per a optimitzar la seva eficàcia. És una planta originària del sud-est asiàtic i d’Àfrica, per la qual cosa necessita una ubicació on hi hagi molta llum, però sense que li doni directament la llum solar. Són plantes aquàtiques i cal assegurar-se que les arrels estan completament submergides. També es pot desenvolupar bé en test o en el sòl del jardí.

Alfàbrega

L’alfàbrega és una planta aromàtica que té una agradable aroma amb propietats digestives antisèptiques, insecticides i sedants. És una de les plantes considerades pel Feng Shui per a atraure la fortuna i els diners. Ha d’estar situada en el lloc adequat per a activar els seus beneficis. Tots els amulets per a atreure la bona sort i l’abundància econòmica han d’estar en l’entrada de la casa. Si la conrees en l’exterior, has de col·locar-la en llocs oberts perquè pugui alliberar la negativitat que absorbeix. L’alfàbrega conreada a l’interior necessita una zona amb molta llum, encara que també pot sobreviure en lloc de semiombra. Perquè la planta es mantingui forta i sana la terra ha d’estar humida però no entollada.





