Plantes per a reduir la temperatura de la nostra llar (I)

Un exemplar de palmera d’Areca (iStock)

Per a combatre la calor dins de les nostres cases se sol recórrer a equips de refrigeració, però hi ha una manera alternativa, més econòmica i sostenible: l’ús de plantes. Totes les plantes transpiren i aporten humitat a l’ambient, per la qual cosa contribueixen a baixar la temperatura. No obstant això, no totes elles són les més eficients.

Compartim algunes de les quals millor funcionen:

La palmera d’Areca. Molt utilitzada en el món de la decoració d’interiors, és una palmera que requereix poques cures i en conjunt aporta una gran massa foliar. Són elegants i transmeten un toc exòtic a l’espai que ocupen. A més d’ajudar a combatre la calor, és capaç d’eliminar substàncies tòxiques de l’ambient.

Ficus benjamina. Estem davant un clàssic, però no per això menys interessant. Si bé el tradicional són els Ficus benjamina de fulla de color verd, actualment hi ha diferents varietats que, en conjunt, ens proporcionen un ampli catàleg de possibilitats.

És una d’aquestes plantes que posa de manifest la “síndrome de la casa nova”, que consisteix en la caiguda abundant de fulles quan es col·loca a la casa després de comprar-la. No cal alarmar-se. Una vegada que el ficus acabi de tirar les seves fulles, tornaran a sortir en igual o més quantitat altres noves, ja adaptades al nou ambient de la llar. Aquesta planta és molt rústica i necessita poques cures.





Per Floresyplantas.net