Plantes penjants fàcils de cuidar per al teu jardí

Una varietat de plantes penjants (AMIC)

Si vols donar un toc especial al teu jardí o a la teva terrassa sense complicacions, les plantes penjants són una opció excel·lent. Aporten frescor, moviment i color, alhora que són molt fàcils de mantenir. Entre les espècies més populars i senzilles de cuidar hi ha l’Heura variegata, el Gessamí nocturn i el Gerani enfiladís. Ara t’aportem un seguit d’explicacions que et poden ser d’utilitat.

L’Heura variegata és una planta de fulles petites amb una bonica combinació de verd i blanc, ideal per a cobrir murs o caure elegantment des d’una jardinera. A més, és una espècie molt resistent, capaç de suportar diverses condicions climàtiques, fet que la converteix en una opció pràctica per a qualsevol jardí.

El Gessamí nocturn, per la seva banda, no només t’ofereix flors precioses, sinó que a la nit desprèn una aroma captivadora que omple l’ambient de frescor. Aquesta planta, que floreix durant la primavera i l’estiu, és perfecta per a crear un espai relaxant i acollidor al teu jardí o terrassa.

El Gerani enfiladís és perfecte per a afegir un toc de color gràcies a les seves flors vibrants i resistents. És una planta molt agraïda, que amb poca atenció creixerà vigorosament, decorant qualsevol espai amb les seves vistoses tonalitats.

Aquestes plantes són perfectes per a aquelles persones que busquen decorar sense necessitat de dedicar massa temps al manteniment. Amb una mica d’aigua i sol, tindràs un jardí ple de vida i encant.





Per Tot Sant Cugat