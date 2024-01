Plantes i flors d’interior de llarga durada per a decorar

Plantes d’interior i decoratives (iStock)

La naturalesa té un encant innegable, i una manera d’acostar-la als nostres espais és mitjançant l’ús de plantes i flors en la decoració. No obstant això, no sempre és possible mantenir plantes vives a l’interior a causa de la falta de temps, o les condicions ambientals inadequades. Aquí és on les plantes i flors d’interior de llarga durada es presenten com una alternativa estètica i pràctica per a aconseguir ambients més harmoniosos.

Què són les plantes de llarga durada i com s’aconsegueix que durin molt més temps en perfecte estat? S’utilitza un procés que es coneix amb el nom de liofilització. Aquest procés, també conegut com a deshidratació per congelació, implica congelar el material biològic i després reduir la pressió circumdant per a permetre que l’aigua congelada en el material se sublimi directament de l’estat sòlid al gasós. Més tard s’afegeixen tints naturals per a recuperar el seu color original. El resultat final és un producte que manté gairebé intacta la seva estructura original i color.





Són diversos els avantatges de les plantes i flors de llarga durada a l’hora de decorar l’interior de les llars:

Durabilitat: Les plantes liofilitzades poden durar anys sense perdre la seva aparença. No es marceixen, si es cuiden adequadament.

Manteniment mínim: Oblida’t de regar, podar o preocupar-te per la llum solar. Aquestes plantes no requereixen pràcticament cap cura.

Flexibilitat en la decoració: Pots col·locar-les en qualsevol part de l’interior de la teva llar sense preocupar-te per les condicions de llum o humitat.

Aparença realista: A diferència de les plantes artificials, les plantes i flors liofilitzades conserven una aparença més natural pel fet que originalment eren organismes vius.

A l’hora de decorar les nostres llars amb aquesta mena de plantes, són moltes les opcions, des de centres de taula, fins a quadres botànics o arranjaments florals.