Plantes d’interior en arribar la tardor

El mes de setembre i octubre, en arribar la tardor, és el moment ideal per a donar un canvi important en tots els aspectes relacionats amb les nostres plantes. Si parlem de les plantes d’interior és un bon moment per a trasplantar aquelles que ho necessitin i si no desitgem esperar a la pròxima primavera.

Si s’han deteriorat molt durant l’estiu, o per falta de cura durant les vacances, és una bona excusa per a reemplaçar-les per altres noves, que, a més, ens ajudin a canviar una mica la decoració de la llar.

Abonarem cada dues setmanes amb cada reg a les dosis recomanades amb abonaments més rics en potassa.

És el temps de podar o eliminar les fulles seques, les branques o troncs que donin un aspecte desmanegat o lleig a la nostra planta.

Tractaments preventius de triple acció seran suficients per a evitar problemes de plagues i malalties.

Podem eliminar part del substrat superior i substituir-lo per un de nou. Si el substrat té molt temps i no el renovarem, podem perforar-lo (punxar-lo) des de la superfície a manera d’escarificat, per a millorar la seva ventilació i presa d’aigua.





