Plantes artificials decoratives, com integrar-les a la teva llar

Una varietat de plantes artificials

Integrar plantes artificials en la teva llar és una excel·lent manera d’agregar un toc de verdor i frescor sense la necessitat de preocupar-te pel manteniment. Et deixem algunes idees per a incorporar-les de manera efectiva en la teva decoració.

Jardineres: Col·loca plantes artificials en jardineres per tal de crear punts focals en diferents àrees de la teva llar, com el saló, el menjador o el rebedor.

Centres de taula: Crea arranjaments florals o centres de taula utilitzant plantes artificials. Combina diferents tipus de plantes i col·loca-les en gerros decoratius o recipients de cristall per a donar un toc d’elegància a la taula del menjador o la taula de centro en la sala d’estar.

Penjolls: Utilitza plantes artificials penjolls per a afegir interès visual a espais verticals, com parets o sostres. Pots col·locar-les en jardineres penjants o emprar ganxos de paret per a fixar-les en llocs estratègics, com en la cuina o el balcó.

Prestatgeries i repeus: Col·loca plantes artificials en prestatgeries, repeus o mobles per a afegir un toc de color i vida als teus espais d’emmagatzematge.

Terraris: Crea mini jardins o terraris fent servir plantes artificials i elements decoratius, com ara pedres, molsa i figuretes. Col·loca els terraris en repeus o taules auxiliars per a agregar un toc de naturalesa a la teva llar de manera creativa.





