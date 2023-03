Plantes aromàtiques del Montsant

Una planta aromàtica del Montsant

Per als exploradors petits i grans, la comarca del Priorat té senders aptes per a recórrer en família, que travessen vinyes i oliveres. El Massís de la Serra del Montsant és espectacular amb les seves roques i graus i amaga molts secrets que els guies del Parc Natural de la Serra del Montsant us explicaran.

El Cicle d’itineraris de descoberta té lloc al llarg de tot l’any. Si sou amants dels animals i les plantes, no us perdeu el Centre d’Interpretació i Reproducció de la Tortuga i Parc de les olors de Marçà, un món olfactiu de plantes aromàtiques, culinàries i medicinals.





