A vegades, tenim dubtes de si plantar sota els arbres. La resposta és complicada perquè depèn de multitud de factors, com les característiques de l’arbre, tipus de sòl, climatologia, etc. Cal saber que els arbres tendeixen a estendre les seves arrels per tota la zona que ocupa la seva copa, normalment concentrades en una profunditat que oscil·la entre els 10 i 40 centímetres, deixant sense humitat i nutrients i dificultant el creixement normal d’altres espècies. A això cal sumar-hi l’ombra que emeten, més les restes de les fulles que cauen alterant les condicions de cultiu.

Respecte a l’ombra, d’entrada, evitarem plantar espècies que requereixin molta llum com les Margarides. D’altra banda, caldrà tenir en compte que el que plantem ha de tenir la mateixa necessitat d’aigua que l’arbre, perquè si les reguem massa i l’arbre no requereix molta aigua, es ressentiria.

Excepte espècies d’arbres com l’Eucaliptus, Pi, Til·ler, Llorer… que compliquen la vida d’altres espècies sota les seves copes, tenim bastants opcions.

Algunes plantes que podríem plantar són les plantes entapissants com les Heures, plantes que cobreixen sòls com polygonum capitatum, les falgueres, el galanthus nivalis, la vinca minor, el cissus, les clívies, l’esparragus plomós, etc.

Per a millorar l’èxit de la plantació sota els arbres, hem d’optimitzar el terreny aportant una bona quantitat de substrat de plantació. L’estendrem sobre la zona a treballar i el remourem fins a obtenir un sòl ben tou. Després procedirem a plantar les espècies triades. Si triem plantes que requereixen un pH àcid, aportarem un extra de substrat per a plantes acidòfiles.

Finalment, podem aportar-li una capa d’escorça de pi o d’un altre tipus per a millorar la retenció d’aigua i evitar en gran manera la sortida de males herbes.

I recordem que si l’arbre és de fulla caduca, quan arriben els freds, hem de netejar el sòl i treure les fulles, ja que amb la humitat poden crear focus de malaltia a les plantes que es troben sota d’ell.