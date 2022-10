Títol: Planeta Q. Un lloc on viure

Escriptor/a: Susana Peix

Il·lustrador/a: Marta Montañá

Editorial: Cumio Editorial

Pàgines: 45

Edat: A partir de 7 anys

Buscar la felicitat en allò que pensem que serà millor per a nosaltres ens impedeix gaudir del que tenim a cada moment al nostre abast. És just això el que li succeeix a en Zeta, el simpàtic habitant del planeta Q que es passa tot el dia rondinant perquè no pot dormir i perquè, sense saber-ho, es pensa que viu sol. Fins que un dia arriba una nau espacial al planeta i a bord de la nau hi va la Delta, aquella que li fa veure que realment està acompanyat de petits cumians, que és com s’anomenen els habitants del planeta Q, i que estan un xic cansats de les seves enrabiades. En pic en Zeta descobreix l’amistat dels cumians, abandona la seva idea de fugir en una nau espacial d’allí on viu.

La moralitat de l’obra és força evident. El missatge és lineal i, en ocasions, repetitiu. Per exemple, el lector sap i infereix diverses vegades que en Zeta té molta calor, que no pot dormir i que li fan mal els peus. Ara bé, es tracta d’una publicació ben il·lustrada per Marta Montañá i amb la qual el lector inicial passarà una bona estona tot descobrint com en Zeta cerca ser feliç sense gairebé adonar-se’n.

Moisès Selfa / Clijcat / Faristol