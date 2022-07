Planells del Mereig acull una nova edició del Concurs de gossos d’atura

Aquest diumenge, dia 31 de juliol, se celebrarà a Planells de Mereig, a la parròquia de Canillo, el XXXII Concurs de gossos d’atura. L’esdeveniment no contempla únicament el propi concurs sinó que també hi ha un parell d’activitats per a delectar els paladars.

Així, a les 9:30 hores tindrà lloc el tradicional esmorzar de pastors. Serà a les 11 hores quan es doni inici al concurs de gossos d’atura. A les 14 hores es procedirà al lliurament de premis i, a continuació, el dinar de l’organització. Els tiquets es podran adquirir durant la competició. Tan sols es posaran a la venda 50 tiquets.