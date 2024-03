Pla deixarà el càrrec de director de l’INH per desavinences

Josep Maria Pla (ATV)

Canvis al capdavant de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH) en un moment clau i especialment convuls: el seu director, Josep Maria Pla, ha decidit deixar el càrrec per desavinences amb la ministra Conxita Marsol. Dirigeix l’institut des de la seva creació l’any 2021. El Govern té constància de la situació de forma informal i assegura que aquest gir no suposarà cap impacte en els projectes previstos.

El portaveu del Govern, Guillem Casal, ha explicat que el més important són les mesures que s’han de tirar endavant, més enllà de les persones que ocupen aquests càrrecs. També ha assegurat que aquesta situació es resoldrà i que en cap cas ha de ser “un entrebanc per a la política global endegada pel Govern en matèria d’habitatge”.

I pel que fa als motius d’aquest pas al costat, Casal ha valorat que amb la nova ministra d’Habitatge hi ha hagut una visió divergent sobre la situació.

Una decisió que arriba tot i dotar l’institut de més competències per a accedir al parc públic d’habitatge a preu assequible segons defensa Casal. L’executiu està a l’espera de rebre la dimissió oficial per a poder analitzar-la i veure com cobrir la plaça. Recordar que tot i aquest increment de competències, el pressupost 2024 no contempla partides rellevants per a la institució.