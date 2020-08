Pirineus Creatius lidera el projecte Naturalitza’t

L’Oficina Jove de l’Alt Urgell (OJAU) va organitzar el passat 13 d’agost una projecció per mostrar el vídeos elaborats en el marc del projecte Naturalitza’t, promogut per l’Associació Juvenil Pirineus Creatius. Els espectadors van poder veure tres peces audiovisuals que han estat creades per a conscienciar la ciutadania sobre el medi ambient.

‘Naturalitza’t’ és un projecte que va néixer a partir de la inquietud personal i comunitària d’un grup de joves que es van plantejar com es pot viure de forma més sostenible, ser més conscients dels nostres hàbits del consum i cuidar el planeta. Buscant la resposta a aquestes preguntes es va decidir fer les gravacions, amb l’objectiu de “motivar el territori pirinenc a ser un exemple a seguir”.

Els vídeos s”han publicat a través de les xarxes socials de Pirineus Creatius i es poden visionar a la pàgina web de l’associació urgellenca i al seu canal de YouTube (“UBUNTU“, Sabies que… i Què fem a La Seu?).

Projeccions i tallers participatius

El projecte Naturalitza’t ha estat finançat pel programa European Solidarity Corps. Pirineus Creatius convida ara a escoles, centres educatius, associacions socials, culturals i mediambientals a posar-se en contacte per poder fer les presentacions dels vídeos, complementats amb un taller participatiu per les persones assistents.