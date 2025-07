“Pirineu, terra de versos” arriba a la quarta edició

Cartell del “IV Pirineu, terra de versos” amb els actes a la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell serà l’escenari, juntament, amb Ripoll, de la quarta edició de ‘Pirineu, terra de versos’, un festival poètic impulsat per les llibreries cooperatives El Refugi i La Lluerna. El seu objectiu és “omplir aquestes dues localitats de poesia i música” el mes d’agost, amb la voluntat de “descentralitzar les propostes culturals que es desenvolupen arreu del Principat de Catalunya”, a més de “donar veu a les veus poètiques que la componen i ser un impuls de la llengua catalana”.

La principal novetat que han esmentat els organitzadors és l’augment de les activitats prèvies conjuntes. I d’aquestes, destaquen el passi del documental ‘Si el vers fos un refugi’, a càrrec d’Arnau Baulenas i Cinto Espejo , que es podrà veure els dies 21 i 23 d’agost. Aquest curtmetratge, produït per la Fundació Miquel Martí i Pol, pretén “mostrar la poesia com a eina d’inclusió social”.

La segona activitat prèvia tindrà com a convidat de luxe l’escriptor i músic valencià Pau Alabajos, que durant els dies 27 i 28 d’agost presentarà la seva darrera obra: Versos a la vietnamita. És una antologia incompleta de la poesia catalana antifranquista, en què Alabajos traça un recorregut per la creació catalana de postguerra, escrita en temps de “vietnamites”, unes multicopistes manuals que permetien difondre textos clandestins i subversius en una època caracteritzada per la censura i les repressions quotidianes. Tota una declaració de principis: “viure cada minut com si fora l’últim, aferrar-se a l’esperança amb totes les forces i defensar l’alegria com una trinxera”, assenyala l’autor.

Per a finalitzar amb aquest IV edició, a Ripoll i la Seu d’Urgell, respectivament, es desenvoluparan els dies grans del festival. El 29 d’agost al claustre del Monestir de Ripoll i el 30 d’agost a la Sala de la Immaculada (aquesta darrera emmarcada en plena Festa Major de la Seu), s’hi podrà escoltar les veus potents de Xènia Dyakonova, Sònia Moll, Maria Isern, Montse Maestre i Olga Molina (que desenvoluparan un diàleg poètic dedicat a la poeta palestina Rasha Omran), a més d’Àngels Moreno, Aina Torres, Meritxell Nus, Lídia Gàzquez i Amanda Bassa. Tots dos recitals es clouran amb l’espectacle poètico-musical “Llibretes i orogènesi”, a càrrec de Neus Borrell i Bru Ferri, que musiquen poemes inèdits d’un ventall ampli de poetes.

Les entrades es podran adquirir de forma anticipada a la plataforma Tickètic. El festival compta amb la col·laboració de diverses entitats i administracions com l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), l’Associació Llibre del Pirineu, Kult i l’Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines, a més de les seccions d’Òmnium Cultural del Ripollès i l’Alt Urgell.