Pirineu: Talarn posa en valor l’esforç dels productors del Pallars en recuperar l’oli de qualitat

Joan Talarn, segon per l’esquerra, a la Fira de l’Oli del Pirineu (Diputació de Lleida)

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat de l’alcalde de la Pobla de Segur, Marc Baró, ha assistit aquest matí a la 2a edició de la Fira de l’Oli del Pirineu i que ha tingut lloc a Aramunt, municipi de Conca de Dalt. Allà els esperaven l’alcalde de Conca de Dalt, Marc Sans; el president del Consell Comarcal del Pallars Jussà, Ramon Jordana; alcaldes de municipis veïns, l’alcalde de les Borges Blanques, regidors i productors, els quals han mostrat al president Talarn la singularitat i el potencial de l’oli produït a les comarques de muntanya.

Talarn ha volgut destacar la importància d’aquesta fira com a punt de referència per al reconeixement de l’oli del Pirineu, tot recordant que el fet que aquesta sigui només la segona edició vol dir que és recent la consciència de la qualitat dels olis de muntanya; per la qual cosa ha animat els productors a seguir treballant per a fer de l’oli del Pirineu un referent com un producte propi i singular. “Fa unes setmanes, celebràvem el 50 aniversari de la DO de les Garrigues. Però, cal tenir present que aquesta denominació d’origen també va començar amb un primer, segon i tercer any abans d’arribar a la consolidació actual”, apunta Talarn.

L’acte ha servit per a posar en valor la història dels molins d’oli al Pirineu, com el de Sant Martí de Barcedana, datat de fa més de 200 anys; o la iniciativa d’un grup de pagesos del Pallars ha permès recuperar camps erms des dels anys 50 i 60 del segle passat. “Com a resultat d’aquesta aposta, avui s’han catalogat fins a 28 varietats autòctones d’olives al Pallars Jussà, consolidant una franja productora que abasta municipis com Aramunt, Sant Martí de Canals, el Pont de Claverol i la Pobla de Segur”, descriu Talarn.

A més de l’aposta per la qualitat i la sostenibilitat, la fira també ha donat a conèixer projectes innovadors que exploren noves oportunitats de mercat, com un licor d’oli o una cervesa d’oli del Pallars. Un total de 26 parades d’entre les quals 7 eren productors d’oli, han format part d’aquesta segona edició de la Fira de l’Oli del Pirineu reforçant el missatge que l’oli de muntanya és un producte d’excel·lència que cal potenciar i donar a conèixer arreu.

Per aquesta raó, el president ha afirmat que la Diputació de Lleida els farà costat per a impulsar el sector i consolidar-lo.