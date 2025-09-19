Pirineu: Crida a la prudència en les sortides al medi natural, aquest cap de setmana, especialment el diumenge

A les acaballes de l’estiu, i amb l’arribada de la tardor, un gran nombre de persones es desplacen als boscos amb l’afany de passar una estona d’esbarjo i omplir de bolets els cistells. Enguany, aquesta darrera setmana de setembre, els Bombers de la Generalitat ja han realitzat vuit serveis de recerques i rescats de boletaires que s’han desorientat o han patit un accident.
La predicció del Servei Meteorològic de Catalunya indica l’arribada d’una pertorbació que afectarà Catalunya entre diumenge i dilluns de manera extensa. Dissabte ja es preveuen alguns ruixats dispersos, sobretot a punts del litoral i del Pirineu occidental, que podran ser d’intensitat feble o moderada. Diumenge arribarà el gruix de la pertorbació, i es preveuen precipitacions extenses, que al matí s’iniciaran a la meitat oest i de cara a la tarda i vespre podran afectar qualsevol punt del país. Podran ser d’intensitat forta i anar acompanyades de tempesta. Dilluns la pluja s’anirà restringint a la meitat est de Catalunya i a la resta de litoral i prelitoral central, on també podran ser fortes. Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja per diumenge i dilluns.
Amb aquesta situació meteorològica a l’horitzó, els Bombers de la Generalitat fan una crida a la prudència per a evitar situacions que puguin posar en risc les persones que tenen previst fer alguna activitat al medi natural durant el cap de setmana.
És imprescindible que, abans de sortir, es consulti la previsió meteorològica i informar-se de la zona si no es coneix. En cas que on es tingui previst fer l’activitat la situació meteorològica no sigui bona, valorar la idoneïtat de fer la sortida un altre dia.
També cal recordar la importància de dur l’equipament de roba i calçat adequat, menjar, aigua i roba d’abric. A més, especialment pels boletaires, dur colors vius facilitarà la vostra localització si us perdeu.
És important portar el telèfon mòbil amb la bateria ben carregada i mapes o una aplicació que sapigueu utilitzar bé. Així podeu orientar-vos si us perdeu i podeu trucar al 112 en cas de necessitat.
No aneu sols, mantingueu sempre el contacte visual o verbal amb qui us acompanya i tingueu clar tots i totes el recorregut. També cal prendre punts de referència per orientar-vos: camins, barrancs, el lloc on heu deixat el cotxe, etc.
Adapteu l’activitat a la vostra condició física i edat: eviteu zones abruptes i amb risc de precipitació. I recordeu que els dies es van escurçant i quan el dia és més curt, planifiqueu la tornada per arribar al punt de partida abans que es faci fosc. Sempre hauria de sobrar temps per a qualsevol imprevist.
El desconeixement i la confusió amb espècies de bolets comestibles d’aspecte semblant fan que es produeixin intoxicacions, algunes fins i tot mortals. El criteri bàsic per evitar-les és consumir únicament aquells bolets que se saben identificar sense cap mena de dubte.
Recordeu que teniu a la vostra disposició el web Temporada de bolets, on podeu consultar tots els consells de seguretat, tipus de bolets comestibles i no comestibles i informació de servei per a la temporada boletaire. Pel que fa als detalls de la predicció meteorològica, el web de referència són el del Servei Meteorològic de Catalunya i el butlletí Meteomuntanya de cada cap de setmana.