Pirineu català: Les estacions d’FGC Turisme presenten les millors condicions de la temporada

Les estacions d’esquí d’FGC esperen un bon final de temporada (Govern.cat)

Les importants nevades registrades el passat cap de setmana al Pirineu català es tradueixen en la recuperació de l’aspecte hivernal de la temporada 2023-2024 a les sis estacions d’esquí i muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Boí Taüll

L’estació més afavorida i amb més gruixos de neu ha estat Boí Taüll, que ha acumulat fins a 50 centímetres de neu nova sobre el metre de neu que ja hi havia a la part alta. Aquestes nevades han permès millorar encara més les òptimes condicions de què ja disposava. Durant aquests dies ha estat possible l’obertura de set pistes, que representen nou quilòmetres addicionals de domini esquiable. Les baixes temperatures van fer possible que els 3.700 visitants del cap de setmana poguessin gaudir de la neu pols a pistes.

Actualment, l’estació més alta del Pirineu compta amb uns gruixos de neu pols d’entre 60 cm a cotes baixes i 150 cm a les altes i, a més, disposa de més del 60% del domini esquiable obert al públic. L’estació de la Vall de Boí està treballant de valent per a obrir al públic 5,5 quilòmetres més, amb vuit noves pistes, la majoria de nivell negre. En els pròxims dies, l’estació té com a objectiu completar l’oferta d’itineraris d’esquí de muntanya i posar en funcionament l’SnowPark.





Espot Esquí i Port Ainé

La forta nevada de la matinada del diumenge, 3 de març, ha deixat fins a 35 centímetres de neu nova a l’estació pallaresa d’Espot Esquí, que ofereix un màxim de 115 cm de neu pols i compta amb gairebé la totalitat de les pistes en funcionament.

De la mateixa manera, Port Ainé també ha sortit molt beneficiada de les precipitacions en forma de neu d’aquest cap de setmana, en què ha rebut 40 cm de neu nova. Les persones que visitin aquest equipament turístic podran gaudir de fins a 115 cm de neu pols a les cotes altes. De fet, gràcies a les últimes nevades s’ha pogut ampliar el domini esquiable d’ambdues estacions pallareses: a Espot Esquí s’ha passat de 68% a 88% d’obertura i a Port Ainé, de 74% a 96%. També s’han pogut obrir els itineraris fora pistes, els de raquetes i els d’esquí de muntanya.





La Molina + Masella

Les nevades també han estat generoses a La Molina i han regalat més de 20 centímetres de neu nova a totes les cotes. Actualment, l’estació de la Cerdanya registra gruixos de neu pols de fins a 65 cm a les cotes altes i disposa de més del 50% de les pistes obertes. Aquest cap de setmana està prevista l’obertura de la connexió La Molina + Masella i estaran en funcionament el Fun Park i l’Slalom Nissan X-Trail.





Vall de Núria

El mateix escenari optimista s’ha viscut a l’estació de la Vall de Núria, que també ha rebut 20 centímetres de neu nova. Aquest equipament del Ripollès compta amb gruixos de neu pols-dura d’entre 50 i 70 cm i més del 50% de l’estació està en funcionament. Gràcies a les precipitacions en forma de neu d’aquest cap de setmana, Vall de Núria ha ampliat el seu domini: ha obert la pista Soleia, la totalitat de la pista Mulleres, els circuits de raquetes del Mirador del Canal, el Mirador del llac, el Pont de l’Escudé i l’Antic Trampolí.





Vallter

Pel que fa a Vallter, s’han acumulat fins a 20 cm de neu nova i ofereix el 30% de les pistes obertes. Les precipitacions en forma de neu previstes per a avui divendres 8 i demà dissabte 9, sumat a la constant feina dels equips tècnics i les baixes temperatures, asseguren una ampliació del nombre de quilòmetres esquiables de cara als propers dies.





Un mes de març i Setmana Santa amb neu assegurada

Segons les previsions, la situació meteorològica hivernal es mantindrà durant tota la setmana. Les baixes temperatures seran les clares protagonistes amb un nou episodi de nevades abundants al llarg dels pròxims dies, millorant encara més les bones condicions i qualitat de neu al Pirineu català.

Les sis estacions d’FGC encaren amb molt optimisme aquesta recta final de temporada. La quantitat i qualitat de neu, les previsions meteorològiques a curt termini i la proximitat de la Setmana Santa confirmen que aquest mes de març reuneix els ingredients necessaris per a gaudir dels esports d’hivern i esprémer al màxim un final de temporada carregat d’esdeveniments a tots els equipaments turístics.