Pintat lamenta el relat “‘marquetinià’ amb horitzó 2023” del cap de Govern al Debat d’Orientació Política

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha lamentat el relat “‘marquetinià’ amb horitzó 2023” del Cap de Govern durant el seu discurs al Debat d’Orientació Política. “Ahir, Sr. Cap de Govern, el seu discurs ens va decebre, era purament un balanç del bé que ho han fet i, tot, sols. Les seves propostes no tenen ni el més mínim estudi de tots els àmbits que les emparin. Als grups parlamentaris de l’oposició, ni tant sols els ha pres en consideració, tot i que aquests també representen a les ciutadanes i els ciutadans”, ha remarcat Josep Pintat.

En aquest sentit, el president del grup parlamentari ha incidit en la voluntat de Terceravia per treballar plegats pel bé del país: “És el que hem estat fent. Amb la màxima lleialtat institucional, aportant propostes, plantejaments, i recolzant lleis i altres qüestions. Tant en públic, com en privat amb vostè, amb els ministres, amb els que hem tingut contacte, amb la Sra. Síndica i Subsíndica i els altres presidents de tots els Grups Parlamentaris. La nostra voluntat i forma de ser, des de Terceravia, és aquesta”.

D’altra banda, Josep Pintat ha recordat que els països del nostre entorn condicionen Andorra en l’evolució de la crisi causada per la pandèmia de la Covid-19. El president del grup parlamentari ha explicat que “compartim totes les mesures de prevenció, i anticipació que es puguin adoptar. Però estem condicionats per l’entorn. I aquest són els Estats veïns: França, Espanya i la pròpia Unió Europea. És la Unió Europea, avui dia, qui lidera, en el nostre entorn pròxim, la lluita contra la pandèmia”. En aquest sentit, Josep Pintat ha instat al Cap de Govern a anar a Brussel·les: “Demani diàleg, reunions. No tingui por del no. En tot cas, vagi amb els deures fets”.

Pel que fa a les finances, el president del grup parlamentari ha recordat durant la seva intervenció que la resiliència és un concepte compartit amb l’executiu, no obstant això, ha matisat que “en tot cas, per a nosaltres, la resiliència és la capacitat de retorn del deute al venciment, en una conjuntura on els ingressos, baixaran i la despesa s’incrementarà. Sr. Cap de Govern, no comprometi el retorn del deute amb accions poc calibrades”.

Sobre el pagament de les pensions, Josep Pintat ha recordat que és un repte del passat latent, però ha lamentat que el Cap de Govern s’hagi referit al discurs d’investidura i als últims estudis actuarials, com a mesures a realitzar, sense tenir en compte l’entorn de crisi actual. “Des de Terceravia, podem cooperar tant que vulgui i ja li dic que ho farem, però no ens remeti al debat d’investidura. Anem al Fons”, ha indicat.

Pel que fa a l’acord d’associació amb la Unió Europea, el president del grup parlamentari Terceravia ha assegurat que esperen assolir un acord polític amb l’executiu. “És el que estem treballant ara, i no un pacte d’Estat, com diu”, ha puntualitzat Josep Pintat, qui s’ha mostrat, també, sorprès perquè l’executiu, segons l’indicat al projecte Horitzó 23, vulgui introduir tots els annexos de l’acord d’associació o cabal comunitari del Mercat Interior, via legislació.

Finalment, Josep Pintat ha remarcat: “ens queda clar que s’ho volen fer sols. I les seves paraules, al llarg d’aquesta crisi, han estat un mer brindis al sol. Un projecte a base de programes electorals, d’un Govern de Coalició, potser no és prou garantia de futur, en aquest nou entorn Covid”.

Durant la intervenció, el president del grup parlamentari Terceravia ha tingut, també, un moment de record per a les 53 víctimes mortals de la Covid-19 a Andorra i per a les seves famílies i ha reiterat l’agraïment al personal sanitari, cossos especials i tots els qui han estat clau per aturar aquesta pandèmia, per tot l’esforç esmerçat i que es continuarà efectuant.